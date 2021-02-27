一日內兩警遺失物件　執勤警山頂失隨身攝錄機　警指機內無任何片

撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-02-27 12:15

一日內兩名警員遺失物件，包括山頂有警員遺失隨身攝錄機！警方指，昨日（26日）上午，一名隸屬山頂分區的警務人員，在山頂執勤時遺失一部隨身攝錄機，警方接獲報告後已立即展開調查，並在可能遺失有關物品的地點搜尋，但暫未有發現。案件列作「遺失政府財物」，由山頂分區跟進調查。該部隨身攝錄機內並沒有任何片段。警方呼籲市民，如拾獲該隨身攝錄機，應立即交到就近的警署，或致電3660-9500與山頂警署人員聯絡。

一日內有兩名警員遺失物件 昨晚有休班男失警察委任證

連同今次事件，一日內有兩名警員遺失物件。包括昨晚（26日）一名休班男警員於火炭山尾街一籃球場打波時放下銀包，其後他發現其銀包、一張警察委任證及約300元現金不翼而飛。警方將案件列作盜竊處理，暫未有人被捕。

警務處資料：錄影片段如不具任何調查或舉證價值 攝製日期起計31天後銷毀

資料顯示，警方早年引入隨身攝錄機，至去年初已有超過3,300部，並計劃於2021年能做到每名前線軍裝警務人員「一人一機」。警隊於前年招標4,500套新機，有關招標已於去年4月底完成，合約涉及逾2,937萬元。

據警務處資料顯示，根據香港法例第232章《警隊條例》第10條，香港警務處(警隊)的職責是防止及偵查刑事罪案及犯法行為的發生。另外，警隊作為資料使用者，在收集個人資料時，會採取所需步驟以遵從《個人資料(私隱)條例》的規定。錄影片段如不具任何調查或舉證價值，或作其他合法用途，均須於攝製日期起計31天後銷毀。被攝錄人士有權按照《個人資料(私隱)條例》的規定，要求查閱有關資料。