民主派初選涉違國安法　消息：至少30人會被控顛覆國家政權明上庭

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-28 13:13

上月55名與去年「35+民主派初選」計劃有關的人士被捕，被指違反國安法第22條「顛覆國家政權罪」，原定下次報到日子為4月8日，被警方國安處通知提前今（28日）下午2時到警署報到。《香港01》收到消息指，55人當中至少一半、超過30人今日報到後會被落案控告「顛覆國家政權罪」，明日上庭。

↓↓當日情況↓↓

上月6日清晨，警方突登門拘捕逾50名泛民人士，被捕人士包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、趙家賢、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠等人。他們均與「民主派35+公民投票」（初選） 有關，涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」。

民主動力昨（27日）宣佈「因應香港情況最新發展，在新時代政局下，民主動力協調等的工作已完成其歷史任務，經召集人提出及執委會委員通過，即日停止運作，並宣佈解散。」組織未來在《基本法》、《港區國安法》及一國兩制框架下，通過不同方式繼續為香港社會服務，奉公守法，維護香港繁榮穩定。

民主派乘着2019年區議會選舉大勝的氣勢，進而提出「民主派35+公民投票」（初選） 計劃，期望在2020年的立法會選舉中贏取過半數議席，從而要求政府回應民間五大訴求。惟去年政府先取消部份泛民參選人資格，繼而以疫情為由，將立法會選舉押後一年；其後再宣布楊岳橋、郭榮鏗等4人喪失立法會議員資格，引發民主派總辭，「議會戰線」正式崩潰。

上月6日警方其後於記者會稱，拘捕的53名男女均與去年「35+民主派初選」計劃有關，涉嫌違反國安法第22條「顛覆國家政權罪」，當中6人屬組織及策劃的角色，其餘47人參與。警方更向4間傳媒公司送達「物料提交令」，要求索取與案有關的資料，但不涉及新聞材料。另外，警方亦凍結與計劃有關的160萬元港幣。李桂華續指，警方不會調查在初選中投票的人士。其後警方再拘捕收押於荔枝角收押所的人民力量副主席譚得志（快必），以及正在石壁監獄服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，令此案被捕人數增至55人。