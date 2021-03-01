麗港城瞓上格床9歲男童意外從睡房氣窗墮斃　街坊聞訊感心痛

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-01 16:07

麗港城睡上格床9歲男童今（1日）早意外從睡房氣窗墮下身亡，當區區議員李煒林對事件感到難過及可惜，目前已與管理公司商討事件，指不少街坊大感難過，希望協助涉事家庭度過難關。李續指，麗港城大部分單位設有氣窗設計，不少住戶都會保留原有氣窗。街坊歐陽太太指，對今次事件感到心痛，她表示平時會多留意兒子安全，其居住單位亦設有窗花，會提醒兒子開窗時留意安全。

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麗港城9歲男童瞓上格床 意外從氣窗墮樓亡

事發在今（1日）早上7時45分，藍田麗港城34座一名9歲姓林男童由高處墮下，倒臥平台陷入昏迷。男童送往聯合醫院搶救，經搶救後不治。



據了解，事主父親早上7時許發現兒子不在家中，落樓遍尋無果，返回到家中發現兒子睡房通風口窗打開，遂發現兒子倒臥平台。據悉，男童睡在上格床，不排除意外從睡房氣窗墮下身亡。警方經初步調查，相信男童意外從上址一單位墮下，其死因有待驗屍後確定，案件列作有人從高處墮下。

2009年大角咀男忘記關窗戶 意外滾出窗外墮樓

過去本港亦發生事主睡碌架床期間意外墮樓案件。翻查資料，於2009年大角咀中匯街中興樓一單位，一名男子疑臨睡前忘記關上上格床窗戶，他意外滾出窗外墮樓，他送院時情況危殆；另於2007年，屯門兆康苑一名青年睡在碌架床上格時，當時氣窗無裝窗花，事主滾出氣窗外墮樓，他手部骨折清醒送院治理。