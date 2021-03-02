屯門良景新圍八大廈喉管現密集蝦屍　水務署形容罕見﹕60年來首見

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-03-02 19:51

屯門良景邨及新圍苑共8座大廈驚現密集蝦屍，佈滿整個Y型過濾器（Y隔）的鹹水喉管。屯門區議員黃麗嫦表示，日前良景居民反映鹹水喉出水慢的情況，管理處檢查後驚揭喉管Y隔的內側佈滿數以千計的小蝦屍體，部分長約3厘米。經一連兩日的檢查後，屯門良景邨及新圍苑共8座大廈有同樣的情況。水務署形容事件罕見，並指香港使用海水沖廁已超過60年，而屯門區未曾收到相關沖廁供水發現海蝦的投訴。

喉管驚現大量蝦屍。（黃麗嫦Facebook圖片）

黃麗嫦表示，事源於2月19日於青麟路發生水管爆裂事件，當時良景邨等屋苑一度沒有鹹水供應，經搶修後雖然恢復供水，但有良景邨居民事後向她反映鹹水入水慢。水務署人員到該居民單位檢查未有發現，惟管理處人員查看大廈的鹹水管Y隔時，竟發現佈滿了密密麻麻的小蝦屍體。她指蝦屍部分長達３厘米，尚未發出臭味，估計是近日才進入Ｙ隔。至今日（2日），良景邨的良賢樓、良萃樓、良偉樓，以及新圍苑的新順閣、新碧閣、新凱閣、新奐閣、新珮閣，合共8座大廈的鹹水管Y型過濾器皆發現有蝦屍。

黃麗嫦續指，由於疫情嚴重，居民擔心鹹水管的隔瀘器未能隔絕小蝦或蝦籽，恐病毒等亦無法阻隔。她於今日（2日）在區議會會議上向水務署署長盧國華反映問題，黃指署長認為事件罕見，但不清楚Y隔為何會出現小蝦，但會徹查事件，加強消毒，並會取鹹水化驗。黃亦要求兩屋苑管理公司加密清洗Y隔，做好防護工作。

良景邨喉管內有數以千計的蝦。（黃麗嫦facebook圖片）

水務署﹕是次個案的情況罕見

水務署發言人表示，為確保沖廁用途的海水水質，海水處理必須符合水務署的水質指引。水務署會先以隔濾網除掉海水中較大的雜質，再以次氯酸鈉進行消毒。水務署昨日（3月1日）接獲屯門良景邨及新圍苑的管理處反映，在內部供水系統的海水隔濾網內發現海蝦，影響屋苑沖廁水供水。署方已派員到屋苑了解情況，並向管理處職員提供技術支援，與他們保持溝通。此外，署方亦派員沖洗附近的政府喉管，並抽取樣本以作檢測。

發言人續指，香港使用海水沖廁已超過60年。屯門區內的沖廁供水源自屯門海水抽水站及樂安排海水抽水站，過去該區未曾收到相關沖廁供水發現海蝦的投訴。是次個案的情況罕見，署方正了解相關海水抽水站的運作情況，初步顯示系統運作正常，水務署會詳細調查及繼續密切監察情況，並會視乎系統運作的實際需要，加強清洗及過濾等措施，以確保沖廁供水水質穩定。