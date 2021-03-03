35+初選｜8人未完成保釋申請　今午續審　逾百人法院外輪候聽審

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-03 12:58

47名民主派因涉組織或參與去年民主派「35+初選」，日前被警方控「串謀顛覆國家政權罪」，案件過去兩日於西九裁判法院「馬拉松式」審訊，至昨晚仍有8名被捕人士的保釋申請尚未完成，今日（3日）法院會繼續審訊。由於案件受到社會關注，過去兩日都有市民提早到場排隊等候入法庭聽審，今早7時許，法庭外開始有多名市民排隊聽審，至中午12時許，有逾百人到場排隊輪候，有人為排隊者送上飲品。

至中午12時許，有逾百人到場排隊輪候。（鄧詠中攝）

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據了解，法庭將於早上11時半開始派籌，兩個法庭共約有100個公眾席、60個記者席。而職員於8時15分安排在庭外排隊的市民進入法院，在室內位置繼續排隊等候開庭。

立法會前議員張超雄亦有到場排隊，他稱現時本港民主道路難行，更以「絕路」來形容，認為是次有47名民主泛人士被捕，對大眾是一個折磨。而法庭在落案控訴材料未準備好的情況下落案控訴被捕人，及有機會反對保釋，目的是利用國安法難保釋的做法，及早將未曾審訊及定罪的被捕人收押，剝奪他們的自由，「呢種做法好唔文明，好明顯係一種政治打壓。」張超雄認為，打壓積極爭取民主的人，是令港人不敢再為民主發聲，「香港人唔會咁易就範，用呢啲強權威逼嘅手段，係攞唔到香港人嘅心。」

其中一名等候入場的王同學稱，第一日亦有到場排隊，由於人數眾多，當日未能成功聽審，今日再次到場排隊輪候，「最主要係想支持被捕者。」王同學又指，現時本港處於艱難的日子，希望香港人謹守自己崗位，盡自己能力去表達。

另一名不願透露姓名的排隊人士稱，第一日有到場聽審，今日再次到場為最後8名被捕人士打氣，「幫自己加油，亦都係幫佢哋加油，呢啲日子唔知要捱幾耐。」他稱，覺得去年民主派「35+初選」是一個非常「和理非」的動作，仍被冠上「顛覆國家政權罪」，感到無奈。

法院外除了排隊入場聽審的市民，警方繼續封閉西九龍裁判法院對出的一條行車線，有數輛警車停泊。