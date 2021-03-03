「借錢男」兩向辦事處助理落手　區議員麥潤培直播追賊：佢慣犯嚟

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-03-03 20:41

馬鞍山出現一名懷疑「借錢男」，向沙田區議員麥潤培辦事處助理落手，惟被識破後逃去，麥潤培於Facebook專頁上演「直播追賊記」，終將男子截停。麥潤培表示，該名男子疑為慣犯，2年前已向同一名助理借去500元後失去蹤影，經了解後更發現曾有多名區議員中招。 該名53歲男子涉嫌未能出示身份證明文件被捕，警方指他為一名被通緝人士，懷疑與2宗於油麻地發生的以欺騙手段取得財產案有關。

麥潤培今日下午於Facebook專頁直播，片中麥於馬鞍山追逐一名胖身形、短灰髮的男子，由直播片段所見，麥潤培跟隨男子並沿途大叫「捉賊！唔好走呀你，有哂證人，周圍呃人呀你」，該名男子未有停下，一度與麥推撞及稱「行開啦！」，最終男子被截停。

沙田區議員麥潤培今午於Facebook直播追賊。（資料圖片）

麥潤培表示，該名男子非該區街坊，2年前他曾同樣到其辦事處，向同一名助理聲稱自己遺失銀包，「可唔可以借錢畀我去赤柱搵我老友」，助理向對方借出500元，惟男子後來消聲匿跡。麥潤培指後來經了解，該男子原來為慣犯，經常四出向不同人借錢，有另外數名區議員及機構亦曾經中招。至今日（3日）下午約3時，該名借錢男竟再次出現辦事處，向同一名助理再借錢，助理隨即打電話報警，疑人發現事敗即時離去。

麥潤培隨即追出及跟隨男子，途經利安邨、銀湖·天峰街市等，終於西沙路將對方截停。麥潤培稱警員到場後，已將男子帶返警署。麥潤培認為今次成功將男子截獲是好事，指對方「呃咗好多人」，事件中助理為受害者之一，麥指如屆事有需要助理亦願意作證。

警方：被捕男為被通緝人士

警方指今午3時許接獲一名30歲姓蘇的女子報案，指在馬鞍山利安邨利榮樓發現一名男子懷疑騙財，該名男子企圖逃去，報案人聯同一名33歲姓麥的男子將其截停。人員接報到場，經初步調查，拘捕一名53歲姓梁的本地男子，涉嫌未能出示身份證明文件。調查期間，人員發現被捕男子為一名被通緝人士，他懷疑與兩宗於油麻地發生的以欺騙手段取得財產案有關。