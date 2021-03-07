科興疫苗｜死者根叔身世曝光　首宗接種後死亡　親友上門拜祭

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-07 19:45

本港一周出現兩宗接種科興疫苗後死亡個案，政府被揭延遲兩日才公布首宗死亡個案63歲姓李死者死訊，而當局「初步一致認為事件與疫苗接種沒有直接關係」的回應，似未能釋除大眾疑慮，一度出現取消預約打針潮。究竟死者是何人？生前身體情況如何？死因又是否與疫苗有關？《香港01》記者經連日查證，發現李獨居於佐敦一唐樓單位，「頭七」過後，今日親友曾到其生前住所拜祭。同層鄰居稱，李看上去身體很健壯，對於他接種疫苗後死亡，鄰居感到十分震驚。據悉，李生前經營一間消防顧問相關的公司。

死者親友今日在其生前住所拜祭及執拾物品。（香港01記者攝）

63歲姓李死者，暱稱根叔。根叔於2019冠狀病毒病疫苗接種計劃首日（即2月26日），在住所附近的官涌體育館接種科興疫苗，2日後出現急性呼吸困難，2月28日凌晨時分自行前往伊利沙伯醫院急症室求醫，至同日早上6時離世。

根叔獨居於佐敦一唐樓單位，昨日是其「頭七」，其親友今日上門為他收拾物品及拜祭，在門前燃點蠟燭及燒冥鏹。鄰居葉先生形容死者「有啲酷」，留有鬍鬚及頭髮紮小辮子，身材高大肥胖，經常有朋友會其家中喝啤酒，而根叔有時會打開單位門，那時便會傳來香煙的味道，相信他有吸煙習慣。葉先生稱根叔看起來身體健壯，行動自如，得知他接種疫苗後死亡的消息，葉感到十分震驚，並表示自己不會接種疫苗。

另一名認識根叔人士指，根叔過往煙酒當正餐，身體肥胖，經常往來內地工作，長期積壓，加上接種疫苗關係，懷疑是身體負荷太大而死亡。而其死訊近日亦在朋友圈中流傳，眾人對他突然離世感可惜，亦對接種疫苗一事議論紛紛。

李所住大廈地下一間茶餐廳職員則透露，根叔每日都會光顧茶餐廳，每次都是獨自一人，曾透露自己有糖尿病，從事消防工程相關的行業。他有一架寶馬私家車，經常停泊在住所樓下。翻查資料，李名下有4間公司，當中有3間已解散，剩下一間消防顧問相關的公司仍營業。李曾涉及一些官司，亦有人於社交平台上指控他欠薪。其個人Facebook不時表達支持香港政府、支持國安法等。

首宗接種疫苗死亡個案出現後，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會於3月3日召開緊急會議，稱死者有嚴重吸煙習慣，患有糖尿病、高血壓、高血脂症、中央肥胖，並懷疑有缺血性心臟病。委員會審視該死亡個案後，初步一致認為事件與疫苗接種沒有直接關係，現時不會叫停疫苗接種計劃。

當局表示，死者於2019冠狀病毒病疫苗接種計劃首日（即2月26日），在佐敦官涌體育館接種科興疫苗，兩日後（即2月28日）出現急性呼吸困難，凌晨時分自行前往伊利沙伯醫院急症室求醫，期間透露曾接種疫苗，醫生初步診斷臨床表徵與慢性支氣管炎相符，凌晨3時許轉往內科病房接受治療，但情況急轉直下，同日早上6時離世，個案會交由死因裁判官跟進。

昨日本港第二宗死亡個案，55歲女死者患有長期病，上周二、即首宗個案死者死後兩天，同樣在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，3天後急性中風，9小時後不治。