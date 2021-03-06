警巡查多區食肆　264名客人職員違限聚令遭票控　共被罰$132萬

撰文： 邵沛琳 最後更新日期： 2021-03-06 16:44

昨晚（5日）警方在多區巡查食肆，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。行動中警員發現灣仔2間酒吧違規營業，拘捕2名負責人，227名客人及職員遭票控。另外尖沙咀3間食肆違反限聚令，3名負責人被捕，另有28名食客遭票控。觀塘亦有2派對房間違規營業，4名男負責人被捕，再有9客人遭票控。上述行動，共有264名客人及職員涉違反限聚令遭票控，合共被罰款132萬元。 警方呼籲市民顧己及人，應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方，並遵守相關預防及控制疾病規例。警方指，會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低新型冠狀病毒在餐飲及娛樂業務處所傳播的風險。

灣仔2間酒吧違規營業 警拘2名男負責人 227名客人及職員遭票控

昨日（5日）晚上約10時起，灣仔分區牌照組聯同機動部隊人員巡查區內食肆，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。行動中，警員發現銅鑼灣登龍街一間樓上酒吧，懷疑正在違規營業，一名31歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員將作出檢控。另外，處所內94男78女的顧客，以及13男5女的職員，涉嫌《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。



此外，灣仔警區反三合會行動組人員調查一宗行劫案時，懷疑案件與灣仔銅鑼灣道一間酒吧有關，調查期間發現該處所有違反限聚令的情況。今（6日）凌晨約2時展開「五角」行動，攜同搜查令突擊巡查該酒吧，發現該處所於晚上10時後仍然營業。一名52歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員將作出檢控。其餘16男21女，年齡介乎18至53歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書

尖沙咀3食肆違反限聚令 3負責人被捕 18名食客遭票控

昨日(5日)晚上，尖沙咀警區聯食環署巡查尖沙咀一帶的食肆、酒吧及派對房間，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，執法人員發現3間分別位於河內道、赫德道和寶勒巷的食肆容許食客超過4人一檯，其中1間位於寶勒巷的食肆，於晚上10時後仍然營業。

該3間食肆的負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員將檢控該名59歲姓關男子、該名54歲姓施男子和該名33歲姓陳女子。該3間食肆內共有8名男子及20名女子，年齡介乎22至66歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

觀塘2派對房間違規營業 警拘4名男負責人 9客人遭票控

昨日（5日）觀塘警區特別職務隊展開代號「勇爵」(BRAVEDUKE) 反罪惡行動，晚上約11時突擊搜查觀塘區內20多間派對房間。行動中，警員發現兩間分別位於偉業街146號及169號的兩個單位內有2間派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

警員遂拘捕4名年齡介乎26至27歲的本地男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），他們現正被扣留調查。另外，2間派對房間內共4男5女，年齡介乎21至27歲，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款告票。