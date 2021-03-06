油麻地奪命火｜睡夢中驚醒　房門外濃煙瀰漫　住客：驚到即刻關門

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-06 10:45

今日（6日）清晨時份，新填地街一幢樓高9層的唐樓，1樓其中一單位突然起火，全幢樓濃煙密佈，逾60名住客倉皇逃生。消防員升起雲梯救出多名住客，並在大廈梯間尋獲1具男屍。火警中有11人受傷送院，當中包括1名不適消防員。 有大廈住客從睡夢中醒來，打開睡房門則見到濃煙瀰漫，即時關門並向樓下消防員求救。另有住客表示，火警發生時大廈的消防系統未有發揮效用，並形容「No emergency signal」（沒有緊急信號）；至早上約10時，事件中共有11人送院，4男5女情況穩定，另有2人已出院。

一家六口住在涉事大廈5樓的黃先生講述事發經過。（黃偉民攝）

一家六口住在涉事大廈5樓的黃先生表示，清晨5時許起身，聽到樓下有警車及消防車聲響。其後他打開睡房門，發現客廳充斥大量濃煙，「我未見過咁嘅情形，驚到即刻關門，好驚」。由於黃生無法離開睡房，於是致電同屋其他家人，提醒他們不要離開睡房。



黃生隨後打開窗戶，向樓下的消防員叫救命，而消防員則叮囑他們先用濕毛巾封好門隙，等待救援。約半小時後，消防員到場帶同黃生一家六口疏散。黃生表示，撤離途中見到大廈梯間已經全是水及消防喉。據了解，起火單位有劏房單位，黃生指大廈10個單位有8個會用作劏房出租，「好多都一劏三、一劏四」。

另一名住客Airah表示，事發時正在睡覺，其後聞到有疑似燒膠味，於是匆忙逃生。而起火單位火勢猛烈。Airah指，走火警時發現大廈沒有燈光，亦沒有警鐘聲，「No emergency signal」。