網上Bitcoin交易騙案　6苦主收「空頭支票」失50萬元　無業男被捕

撰文： 邵沛琳 陳浠文 最後更新日期： 2021-03-06 16:13

無業男以空頭支票行騙，６名苦主損失約50萬元。西九龍總區重案組陳啟澤總督察指，警方於去年10月至今年2月，接獲多名市民報案指，他們經由網上交易平台出售虛擬貨幣，其間有騙徒指可以用高於市場的價格購買虛擬貨幣Bitcoin，雙方交易後事主未收到匯款，始發現騙徒用空頭支票交易。 警方經調查後，於本周三（3日）採取拘捕行動，在灣仔區以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名35歲本地男子。探員發現該男子早前存入兩張、總值約14萬元的空頭支票。被捕男子與另外6宗同類案件有關，涉款約50萬元，受害者包括5男1女，他們介乎27歲至39歲。行動中，探員檢獲3本支票薄、手機及疑犯的衣物。該男子已獲准保釋，他需於4月上旬警方報到。據知被捕男子為無業人士，他為了賺外快而犯案。

網絡安全及科技罪案調查科曾俊銘指，警方發現有騙徒手法主要為以高於市價向賣家購買商品，另外騙徒在不同網站，推銷低於市價或熱賣的貨品，再用轉數快或支票交易，騙徒得手後便失去蹤影，受害人無法獲取金錢。

曾俊銘指，警方去年接獲6,678宗網上購物騙案，損失約1億2,230萬元。騙徒主要開新帳戶及網站專頁，不少戶口只開設數日至數星期，有關圖片都是截取他人圖片，騙徒亦會避免與受害者交代詳情，並不時會催促對方轉帳，騙徒得手後亦會失去聯絡。