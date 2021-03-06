父親廣華急症室死亡或逾6.5小時無人知　子控訴：點解唔逐張床搵

撰文： 魯嘉裕 王譯揚 最後更新日期： 2021-03-06 21:09

廣華醫院一名63歲男病人黎若忠上月於急症室等候上病房期間死亡，黎伯於當日下午3時被送到急症室，晚上約10時及凌晨2時院方兩度致電及呼叫病人但不果，至清晨近5時才發現黎伯已失去知覺，證實不治，即黎伯可能死亡逾6.5小時卻無人知曉。 《香港01》追查事件，成功聯絡死者兒子了解情況。他表示，父親當日於急症室被分類為「緊急」，惟等候至晚上仍未獲安排上病房，斥「咁緊急係咪要特別關注呢？」，又認為院方當晚僅兩次致電及呼叫父親，「點解唔逐張床搵」。他指院方已向家人致歉，並表示會作出賠償。

廣華醫院一名63歲男病人上月於急症室等候上病房期間死亡。（資料圖片）

廣華醫院昨日公布，死者於2月26日下午到廣華醫院專科門診覆診，因咳嗽及痰中帶血被醫生建議入院，下午約3時病人被送到急症室，經診斷及檢查後被安排在等候區輪候內科病房床位。院方指病人清醒及情況穩定，並由一名親人陪同，等候期間院方一直為其提供照料。

兩致電嗌咪尋找不果 逾6小時後始發現

當晚10時半，醫護人員準備將該名病人轉送至病房，惟職員先後於等候區呼叫、透過廣播系統呼叫病人名字和致電均未能找到病人。至翌日凌晨近2時，醫護人員再次透過廣播系統呼叫病人亦未有回應。於清晨近5時，醫護人員在急症室等候區輪床上發現病人失去知覺及沒有脈搏，至早上5時17分證實不治。

死者的兒子黎先生向《香港01》記者表示，父親有長期病患，間中在家中感到不適會召救護車入院，亦需要定時到醫院覆診，「有時覆完就可以返屋企」。當日下午，父親由陪診員陪同到廣華醫院覆診，醫生指父親咳嗽及痰中有血，因此需要留院，隨後被安排到急症室等候上病房。黎先生指，當時醫護人員為病人分流，父親被歸類為「緊急」，屬「危殆」、「危急」之後第三級急切病人，「有乜理由咁分類，咁緊急你（醫院）係咪要特別關注呢？」。

傍晚狀況無異樣稱肚餓

黎先生的媽媽於下午4時許得知丈夫需要入院，於是到醫院了解，黎先生自己亦於晚上7時到醫院探望父親，他指當時父親並沒有明顯異樣，於傍晚時仍有與媽媽表示自己肚餓，媽媽於是買了麵包及水給他，惟指父親沒甚胃口，「都係食咗半個」。後來媽媽亦曾兩次詢問急症室醫護人員，惟指對方態度不太好，稱不知何時可以安排父親上病房，於是母親於晚上離開，「無理由親人要24小時睇住佢，始終嗰度係醫院」，黎先生指本以為父親於晚上10時許便可以上病房，不料至清晨突然收到父親離世的消息。

「點解唔逐張床搵」

黎先生指院方僅於晚上10時許及凌晨2時許致電及呼叫父親，「當你10點幾要交更真係忙，咁第二次搵唔到，點解唔逐張床搵，係咁嗌咪打電話？」。黎先生指昨日廣華高層約見家屬，表示對其親人離世感抱歉，又稱會作賠償，黎先生稱現時先為父親辦好後事，之後再處理賠償事宜，如屆時賠償事宜不滿意或會再找律師處理。