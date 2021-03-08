詐騙集團假冒銀行設釣魚網站　15人被騙88萬元　警拘9人獲保釋

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-03-09 20:20

近日有市民收到一個假冒銀行的手機短訊，要求用戶進入短訊提供的網站連結及申請三重認證。有受害人信以為真，登入該網站輸入密碼後，發現戶口被多次轉帳，蒙受損失。西九龍總區重案組接手調查，昨日（7日）聯同網罪科，拘捕6男3女涉嫌串謀詐騙，案件初步涉及15名受害人，涉及金額88萬元。據了解，被假冒的銀行是中國銀行（香港），該銀行早前亦曾發通告提醒市民小心被騙。

西九龍總區重案組第一隊總督察陳鈺敏表示，今年2月27日至3月3日期間，警方接獲15名市民報案，指收到假冒銀行短訊，訛稱受害人戶口異常等，要求他重設網上銀行帳戶。短訊內附有假冒銀行的釣魚網站連結，受害人進行網站後輸入登入名稱及密碼，而另一邊廂，騙徒已利用受害人的資料登入真正的銀行網站，將存款轉走。15宗案件涉及總金額88萬元。

陳續指，詐騙集團骨幹份子招攬財困或「搵快錢」人士，利用他們的銀行戶口聲稱作投資用途，實質是用作「傀儡戶口」以清洗黑錢。騙徒會租用不同酒店房間作流動操作中心，在房間內操作傀儡戶口，以接收及處理假銀行騙案網站收到的犯罪得益。

西九龍總區重案組聯同網罪科展開調查，鎖定騙徒身份，3月7日在全港多處，包括兩個流動操作中心拘捕6男3女，年齡介乎17至49歲，案中6名被捕人士為提供傀儡戶口人士；另外3人為集團骨幹成員，負責操控騙款流向及管理傀儡戶口。警方檢獲銀行卡、銀行單據及手機等證物。被捕9人經扣查後，3月9日（星期二）已獲准保釋候查，下月上旬再向警方報到。

2020年科技罪案增55% 網路釣魚攻擊增35%

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組3a隊高級督察周子健表示，近年市民生活模式趨向電子化，加上疫情關係，很多騙徒將行騙平台由實體世界轉至網絡世界。2020年警方錄得逾1萬2900宗的科技罪案，較2019年增55個百份比。當中網上騙案升幅逾一倍，而釣魚攻擊是最常見的科技罪案犯罪手法，2020年香港共有超過3,400宗網路釣魚攻擊事故，佔整體保安事故一半，亦較2019年增百分之35。釣魚攻擊中，騙徒一般利用電郵或電話短訊，假扮網上購物平台、娛樂平台或金融機構，利用連結誘使受害人進入釣魚網站，要求受害人輸入資料；以今次騙案為例，騙徒要求受害人提供一次性密碼，騙徒獲得相關資料後，會在網上進行交易或轉帳，令受害人蒙受損失。

警方提醒市民收到電郵或電話短訊要求輸入資料時，要提高警覺；確定電郵或電話短訊由相關機構發出，有懷疑時主動向相關機構作澄清，在確定真假前不要提供任何資料。警方亦呼籲市民不要隨便打開來歷不明的電郵或電話短訊內的超連結；不要透過電郵或電話向任何人提供戶口登入密碼或一次性密碼；市民亦應定期翻查戶口交易紀錄，一旦發現有可疑交易時應通知銀行。

詐騙集團假冒銀行向受害人發短訊，要求他們進入釣魚網站。

中國銀行（香港）上周五（5日）曾發通告指，近日有騙徒發出假冒中銀香港的虛假短訊，訛稱客戶戶口設定出現異常或驗證未成功等，要求客戶點擊短訊內的超連結進行驗證，誘騙客戶在偽冒的中銀香港網站內輸入個人資料，如網上銀行號碼或用戶名稱、網上銀行密碼及電話短訊單次密碼等進行驗證或申請三重驗證。該等偽冒網站的超連結會以不同網域名稱出現，或在中銀香港官方網址www.bochk.com 上稍作改動，企圖誤導客戶。銀行呼籲客戶提高警覺，慎防受騙。