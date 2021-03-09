柬埔寨來港嬰兒汽車座椅暗藏3200萬元冰毒　被海關識破拘兩男

撰文： 彭愷欣 陳諾希 最後更新日期： 2021-03-09 12:49

海關搗破一宗利用嬰兒汽車座椅藏毒的案件，檢獲約51.5公斤懷疑冰毒，市值約3200萬元，行動中拘捕兩名分別22歲及33歲的無業男子，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。是次案件，為海關首次發現有人利用24小時自助貨櫃場作為擺放毒品中轉站，增加海關偵查難度。

海關搗破一宗利用嬰兒汽車座椅藏毒的案件，檢獲約51.5公斤懷疑冰毒，市值約3200萬元 。（陳諾希攝）

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香港海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮稱，上月18日海關根據風險評估及情報分析，抽查一批來自柬埔寨的海運貨物，該批貨物收費人為一間去年底始成立的公司，貨物報稱為51張嬰兒汽車座椅。當日海關人員在元朗一個拆櫃場檢查該批貨物，經X光機檢驗，發現座椅底部有可疑物，打開詳細檢查時，於31張座椅底部發現51.5公斤懷疑冰毒。

販毒集團不斷轉移存放場地 海闗長時間跟蹤拉人

海關隨即展開為期17日的監控遞送行動，發現販毒集團先是利用9部出租貨車，先後於元朗一個貨櫃場將貨運至荃灣，再用一貨車將貨運往馬料水一露天停車場擺放。擺放約24小時後，販毒集團將該批貨分成3份，再由3輛貨車分別將貨運往沙田、荃灣及新田較僻靜的地點或工廈，期後再通過3輛出租貨車將貨物運往青衣一個24小時運作的自助貨櫃場，3批貨物分開存放在3個貨櫃內。

擺放了約2星期，至上周日（3月7日）一名22歲非亞裔的男子往涉事貨櫃場，將其中一個貨櫃內的約重23公斤冰毒運往觀塘一工廈單位。海關人員於是立即上前將該名22歲男子拘捕。同時，海關人員前往收貨公司負責人位於柴灣的私人住宅單位，拘捕一名33歲本港男子。案件中海關人員發現販毒集團熟悉本港的物流行業，不斷將貨運往不同貨櫃場，更是海關首次發現有人利用24小時自助貨櫃場作為中轉站，增加海關偵查難度。