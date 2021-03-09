葵興邨天降飛龜打中男途人頭部　龜浴血慘死　飼主被捕

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-03-10 01:29

葵涌葵興邨興福樓發生墮龜傷人事件，事發於今（9日）晚7時22分，興福樓高層一單位有龜隻墮下，適時一名男子行經大廈對開，頭部被龜擊中致紅腫。受傷男子報警求助，他其後由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。 警方在現場調查，通知愛護動物協會人員跟進，並成功聯絡龜主協助調查。墮樓的龜口吐鮮血、龜殼爆裂，經愛協人員初步檢查後，相信已返魂乏術，人員檢走龜屍作進一步調查。現場消息指，該龜主飼養了兩隻龜，並將牠們安置在窗台一個龜箱內，懷疑兩龜疊高後，其中一隻意外由窗台墮樓，直墮簷篷後反彈至地下，繼而打中該名男途人。據了解，警方事段拘捕涉事龜的飼主。

愛護動物協會回覆查詢稱，該會較早前接獲警方通知，於葵興邨有一隻龜懷疑從大廈墮下，擊中一名途人後墮地。愛協督察現場所見，龜已死亡，外殼破損，於是將其屍體帶回愛協九龍中心暫時保存，之後將轉交漁護署化驗。

警方表示，據報一名29歲男子途經葵興邨興福樓對開時，被一隻懷疑從高處墮下的烏龜擊中頭部受傷。受傷男子清醒送往瑪嘉烈醫院治理，該隻烏龜現場被證實死亡。警方經初步調查，家住興福樓的56歲姓許烏龜飼主，涉嫌「殘酷對待動物」被捕，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。該隻烏龜屍體由相關機構帶走。