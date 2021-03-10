退休保險經紀自殺崖失聯　專家指山頂較濕及石頭滑腳　籲結伴行山

撰文： 邵沛琳 馮國良 最後更新日期： 2021-03-10 12:39

58歲退休保險經紀余國強，昨晨（9日）獨自到飛鵝山自殺崖行山後失聯。香港攀山總會顧問鍾建民表示，由於自殺崖相對少樹、地面及石頭較濕，加上石頭易滑腳，若不小心跌倒有機會墜崖。鍾建議，市民行山前要向親友說明自己去向，最好2至3個人結伴行山，一旦發生事故亦有人「照應」。 據資料顯示，自殺崖曾發生多宗奪命意外，包括去年一名女子疑失足墮20米崖下，她之後證實死亡。另外2017年一名女子途經自殺崖時，因碎石跣腳墮下山崖約20米，她送院搶救後證實死亡。

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香港攀山總會顧問鍾建民表示，自殺崖屬於飛鵝山的其中一個位置，是一個相對細及少許斜的地方。早於60年代已經有人到上址爬山，現時不少行山人士經過飛鵝山上自殺崖頂，地勢高可以鳥瞰市區。鍾續指，由於自殺崖附近未有太多樹，石頭及地面相對濕，加上石頭比較滑腳，如果不小心跌倒有機會墜崖。他表示，行山人士不應該自己一個行山，因山林面積比較大，如果發生事故會很嚴重。行山前要向親友說明自己去向，最好2至3個人結伴行山，一旦發生事故亦有人「照應」。

康文署資料：切勿單獨遠足，宜至少4人同行

據康文署「遠足安全注意事項」顯示，切勿單獨遠足，宜至少4人同行。另外，應預先把行程告知沒有同行的家人或朋友，一旦發生意外，他們可代為通知警方和尋求協助。以及，應與遠足經驗豐富的領隊同行，並依從其決定和指示，切勿中途離隊。

自殺崖曾發生奪命意外 去年女子疑失足墮20米崖下

過去自殺崖亦曾發生奪命意外，包括去年4月，1名女子疑失足墮20米崖下，同行男性友人大驚，報警求助。消息稱，女死者行至自殺崖其間發生意外墮崖，消防員經搜索後發現女子倒卧崖底，證實死亡。另外，2017年11月，一名女子途經自殺崖時，因碎石跣腳墮下山崖約20米，困於近彩輝邨對開山坡位置，同行朋友馬上報警。墮崖女子送院時昏迷，經搶救後證實死亡。

警方：余國強最後露面時戴黑框眼鏡、身穿黃色外套

警方表示，昨日（10日）晚上7時許接獲事主妻子報案，指事主離開小西灣寓所後失蹤。事主身高約1.6米，體重約63公斤，中等身材、長面型、黃皮膚及蓄短黑灰髮。他最後露面時戴黑框眼鏡、身穿黃色外套、灰色運動鞋及攜有一個黑色背包。



警方呼籲，任何人如曾見過余國強或有其消息，請致電3660 1500或3660 1513與柴灣警署報案室或任何一間警署聯絡。及至晚上11時許，警方再接獲余國強的兒子報案，要求協助尋找父親。