黃大仙虐鴿︱屢執石頭扔野鴿　七旬翁10日內兩度被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-12 21:59

黃大仙上邨日前驚現虐鴿狂徒，被網民拍得是一名老翁，他手執石頭掟向地上野鴿，引起網民及街坊關注，更稱認出老翁疑為虐鴿慣犯。警方經調查後，今天拘捕一名70歲姓鄧老翁涉嫌殘酷對待動物，據了解，老翁本月曾涉黃大仙另一宗虐鴿案被捕及保釋候查中。

Facebook黃大仙區專頁日前流傳片段，一名穿水靴、戴藍色鴨舌帽、背斜揹袋的老翁，行經黃大仙上邨近達善樓，走近地上一隻野鴿附近時，突然舉起右手將石頭扔向野鴿，野鴿被擊中登時拍翼掙扎。黃大仙警區刑事調查隊第二隊接手調查案件，於今日（12日）下午約4時在紅磡區拘捕一名70歲姓鄧本地男子，涉嫌殘酷對待動物，他現正被扣留調查。

據了解，該名被捕老翁有多次用石頭扔野鴿及捉野鴿前科，本月曾涉另一宗虐鴿案被捕。本月3日於黃大仙鳳德道111號斑鳳樓對開，警員巡經時發現該名老翁行為怪異，疑用石頭襲擊野鴿，警方於其身上檢獲石頭及一個藍色環保袋，經調查後證實老翁涉及半年前旺角另一宗懷疑虐鴿案被通緝，以涉殘酷對待動物將他拘捕。

警方指非常重視及絕不容忍所有殘酷對待動物的案件。殘酷對待動物行為是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。