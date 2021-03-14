掟玻璃樽入校園逾一年今日斷正　恆安邨3男女涉高空擲物被捕

撰文： 陳康智 余睿菁 最後更新日期： 2021-03-14 19:28

馬鞍山恆安邨一間中學，年多來遭投擲玻璃樽「襲擊」，警方接報加強巡查及埋伏，今天拘捕一男2女擲物狂徒，正調查動機。警方稱，上周一（8日）警方接獲馬鞍山一學校職員報案，指於校園內發現玻璃碎片，懷疑有人從附近恆安邨恆山樓的高處拋下玻璃物品。警員亦在學校外草叢檢獲數個玻璃藥瓶，幸事件中無人受傷。

經翻查閉路電視及調查後，沙田警區刑事調查隊聯同馬鞍山分區特遣隊人員今（14日）早上7時30分掩至恆安邨恆山樓外埋伏，發現有人再次將裝有玻璃藥瓶的紙袋從高處掟下，隨即採取行動，在恆山樓一單位外拘捕1男2女，他們報稱無業及文員，年齡介乎34至39歲，涉嫌高空擲物。被捕男女現正被扣留調查，案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。



據悉，被捕3人為兄妹及情侶關係，同屬上址住戶，由去年1月起，該間中學已不時遭人將雜物從高處掟下校園範圍或校園外草叢地帶，動機仍待調查。

警方檢獲一批玻璃藥瓶。（余睿菁攝）

涉案玻璃藥瓶，幸未有擊中途人。（余睿菁攝）

警方表示，根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，高空擲物一旦被定罪，可判監禁6個月及罰款1萬元。若然擲物擊中人致死，亦可被控誤殺，可判終場監禁，市民切勿以身試法。