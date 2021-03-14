「動物守護•社區大使」計劃展開　「守護之星」警犬Sunny首次出更

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-14 18:57

香港警隊為鼓勵更多市民支持及協助打擊殘酷對待動物的行為，正積極推展「動物守護•社區大使」計劃（「計劃」），在社區層面從教育、宣傳、調查及情報搜集四個方向凝聚愛護動物人士的力量，提高公眾防止殘酷對待動物的意識，鼓勵公眾適時舉報，提供有助調查的資料。

最近發生多宗懷疑毒害動物的案件，警方表示案件均已交由相關警區之動物罪案警察專隊作專業調查。「動物守護‧社區大使」亦即時籌劃「全城守護‧打擊毒害動物大行動」，動員社區大使向公眾宣傳防止殘酷對待動物的訊息、教育狗主牽引狗隻外出時需注意的事項、鼓勵市民及時舉報，並會將相關情報交由動物罪案警察專隊作深入分析及跟進。

在未來的一個月，計劃會聯同總區防止罪案辦公室及愛護動物協會人員走訪全港多個寵物公園或熱門放狗路線，進行宣傳及教育工作。首個活動已於今天（14日）下午在數碼港海濱公園舉行。計劃主席助理警務處處長（資訊系統）關翠貞女士帶同「守護之星」警犬Sunny首次出更，到場派發宣傳單張及向市民分享狗隻外出的小錦囊。港島總區防止罪案辦公室亦於現場派發紀念品及汽球，吸引不少狗主及小朋友。

警隊重申，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。警隊將會繼續協調及深化與持分者的合作，並與市民一同攜手保護動物生命。

「動物守護•社區大使」計劃活動，今天在數碼港公園展開 （警方提供）