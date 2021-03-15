兩周五宗｜長沙灣野鴿羽毛沾滿膠紙膠水　列殘酷對待動物案

撰文：彭愷欣陳康智
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今（15日）發生兩星期內第五宗懷疑虐鴿事件。今午3時14分，警方接獲一名女子報案指，長沙灣順寧道及長發街交界，有一隻野鴿被膠紙黏住在路壆位置，懷疑遭人虐待。警方接報到場調查，案件列作殘酷對待動物，交由深水埗警區動物罪案警察專隊（刑事調查隊第六隊）調查，暫時未有人被捕。漁護職員及愛協人員亦到場協助。
現埸所見，涉事野鴿的羽毛沾有大量膠紙及膠水，愛協督察到場後，為野鴿作清潔後，再將牠放在一個膠籠中帶走，作進一步檢查。
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愛協發言人表示，較早前接獲警方通知，指於長沙灣長發街發現一隻白鴿需要協助。愛協督察到場後，發現白鴿身上沾滿膠水及貼上膠紙，需要盡快接受治理，於是將白鴿送往灣仔愛協中心，現由獸醫檢查及清理身上的膠水。
前立法會議員、現任元朗區議員鄺俊宇一向關注動物權益，他直斥事件令人髮指，「野鴿都是生命，他們都會痛都有感受！」他將去信警方要求調查。
過去兩周曾發生四宗虐鴿事件：
3月2日，黃大仙竹園南邨，一名老翁徒手拔去一隻灰色的野鴿的羽毛，無視街坊喝止，其後數名保安趕至並報警。警方經初步調查，案件列作殘酷對待動物，翌日拘捕一名94歲姓許男子。
3月3日，黃大仙老翁於鳳德道111號斑鳳樓對開，一名70歲姓鄧老翁疑用石頭襲擊野鴿，因行為怪異遭警員截查，被發現涉及半年前旺角另一宗懷疑虐鴿案被通緝，警方以涉殘酷對待動物將他拘捕。
3月9日，同一名70歲姓鄧老翁在保釋期間，再於黃大仙上邨達善樓對開空地犯案，向野鴿野鴿掟石頭，被打中的野鴿倒地拍翼掙扎。鄧涉嫌殘酷對待動物再被捕。
3月13日，上水粉嶺圍對開公園一棵樹下發現7隻野鴿屍體，初步檢驗野鴿身上無明顯傷痕，部份野鴿口吐綠色液體。警員於現場發現紅色顆粒並已檢走化驗，案件列殘酷對待動物，暫未有人被捕。