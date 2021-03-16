灣仔食肆疑辦結婚派對違限聚令　警後門進入向29人發告票

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-16 09:40

3月15日晚上10時許，據報有人向警方報案，指灣仔交加里一間名為後街牛扒的「黃店」，仍有大量人士在店內聚集，懷疑犯下食肆於晚上10時後不准堂食的「限聚令」。大批警員接報後迅即趕至現場，據了解店內有人將門鎖上，並拒絕開門。大批警員分別包抄該店的前後門，並向上峰增援加派人手，大批機動部隊人員奉召到場， 直至凌晨2時半，雙方仍在膠著狀態，店內沒有任何人走出來。凌晨2時45分，機動部隊人員再次採取行動，拍正門大閘要求店內人士開門。據知，店內有人應門指，前門不能開啟，著警員到後門。大批警員走後門順利進入店內，向場內人士發出告票。行動仍在繼續中。 至凌晨4時許，據悉警方完成向在場所有人發出告票的手續，收隊離開。至於負責人則帶署協助調查。其中在場的區議員李志宏指，他們只屬正常聚會，並無犯法。他曾向警方提出，惟對方回應「有咩同個官講」。

警方表示，於昨晚（3月15日）約10時30分接獲投訴，指灣仔交加里7號一間餐飲業務處所於晚上10時後仍然營業。人員接報到場，一名41歲姓馬本地男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員將作出檢控。其餘14男14女顧客，年齡介乎23至63歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

現場消息指上址共有約29人聚集，據知正舉行結婚派對，派對在昨晚8時開始。警員到達食肆時，枱上沒有食物，亦無任何婚禮裝飾。被票控人士包括中大學生會前會長周豎鋒、沙田區議員李志宏、黃學禮，以及長洲區議員梁國豪。

該店在門外貼上營業時間至晚上10時。而該店在facebook出帖，指於3月15日（昨日）及18日的營業時間，提早至晚上7時半結束，但未有提及原因。