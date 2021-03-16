4人網售名牌袋遇假買家　公文袋放廢紙當現金　警放蛇拘29歲男

撰文： 魯嘉裕 林振華 最後更新日期： 2021-03-16 20:07

一名騙徒涉嫌於Carosell及Facebook等網上買賣平台，假扮買家購買名牌手袋，相約交收時將一個放有紙張、記事簿的公文袋，訛稱為現金交予受害人，當取得貨物後即時逃去，4人損失近14萬元。警方喬裝賣家，昨日將一名29歲男子涉案男疑犯拘捕。

警方起回部分失物，並檢獲現金、公文袋等證物。（林振華攝）

新界南總區重案組高級督察梁惠儀表示，警方今年2月至3月收到多宗網上騙案，發現其中4案手法相同，假扮買家，透過Carosell及Facebook等網上買賣平台，接觸受害人表示有意買名牌手袋，相約受害人交收款項及貨品，當騙徒收到受害人貨品後，將一個訛稱放有現金的公文袋交給受害人便匆匆逃去，受害人當打開公文袋方發現內裡所裝的僅為紙張、記事簿等，4宗案件涉及失款共約14萬港元。

新界南總區刑事部接手調查後，於本年3月13日發現再有可疑人士於網上平台接觸受害人，稱希望交收購買名牌手袋，警方昨（15日）採取行動，下午2時派出警員扮成賣家，相約對方於田心區見面交收。一名男疑犯以同類手法、將公文袋交給警員時，警員隨即將他截停拘捕，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」正被扣查。梁惠儀指，疑犯會使用不同帳戶接觸受害人，避免暴露身份，大多選擇於港鐵站作交易。

被捕29歲姓何男子報稱地盤工人，據了解，男子用多層膠紙將公民袋口封閉，令受害人難以即時打開袋檢查並乘機逃去。警方今日亦於元朗區起回部分失物，警方正調查男子是否涉及其他案件，以及其他失物去向。梁惠儀提醒市民要小心進行網上買賣交易，交收時應現場確認款項是否妥當，如發現可疑應終止交易。