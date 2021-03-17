東涌映灣園義工稱捉貓絕育　拒出示證件釀爭執　與居民對峙12小時

撰文： 劉定安 張家豪 最後更新日期： 2021-03-17 11:33

東涌映灣園兩女捉貓，與居民對峙12小時！昨晚（16日）近6時，有居民行經悅濤軒11座對開，發現兩名女子帶備膠籠，企圖於屋苑內捉流浪貓，於是立即阻止。據悉，兩人自稱為管理處職員及愛協義工，惟他們拒絕出示證件、拒居民點算貓隻數目及拍攝情況。居民指被捉走貓隻部份為初生貓BB，未到絕育年紀，有人則反駁會暫養貓隻及為牠們尋新主人。 據知，管理處職員曾報警，指在場圍觀的居民違反限聚令，之後警員接報到場。由於雙方各執一詞，他們於屋苑對峙近12小時。直至今日（17日）清晨近6時，事件終告平息，警員先將8隻貓帶返警署，眾人亦散去，事件中沒有人被捕、亦無人違反限聚令遭票控，警方將案件列作「糾紛」。消息指，兩名捉貓的女子準備將流浪貓帶到愛協進行手術和護理，8隻貓將由愛協看管及尋主人。

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據了解，涉事兩女子均姓蔡，她們均為愛協義工，其中一人同為上址保安員。當時兩人捉了8隻流浪貓及為牠們消毒，並將貓放在籠子裡，準備將貓帶到愛協進行手術和後期護理。有10多名居民目擊事件及爭執，居民進阻止兩人帶走貓隻。之後有人報警，警員到場後雙方都未能解決事件。



擾攘至今日清晨，警員帶走8隻貓牠們均沒有受傷，事後居民代表到警署協助調查，至於8隻貓會由愛協看管及尋主人。警方初步相信事件不涉刑事成份，案件列作糾紛，事件中沒有人被捕、亦無人被票控限聚令。

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居民：有貓隻下落不明 質疑處方有否授權「義工」捉貓

居民代表應女士表示，她居住上址已久，以往一直有餵飼街貓。她早年曾協助暫時收養流浪貓及照顧受傷貓等，因而亦認識該名姓蔡的女職員。然而2年前，應女士得悉姓蔡女職員將貓隻捉去絕育，但貓隻卻沒有返還上址，一直下落不明，因此雙方發生過爭執。亦因此多加留意類似情況。

另一居民金小姐亦指，由於爭拗多時，曾希望餵貓進食，但被該職員及義工拒絕。她稱，如果捉貓絕育等，管理處理應要像停水停電等一樣出通告通知，她質疑管理處是否授權她們捉貓。