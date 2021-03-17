58歲地盤工疑西貢行山失蹤　多個部門陸空搜索　妻哭泣：好擔心

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-03-17 21:11

西貢有行山人士失蹤，救援人員陸空搜索。58歲地盤工林永忠，懷疑昨晨（16日）獨自前往西貢北潭涌行山，徹夜未歸且處於失聯狀態，妻子擔心丈夫出事，於今日凌晨3時許報案。今早警方、消防、民安隊等救援人員上山搜尋，飛行服務隊直升機亦加入搜索行動，惟至晚上仍未尋回失。林妻接受《香港01》電話訪問時幾度硬咽：「噚晚電話冇聽，後尾打唔通……」目前她請假在家，獨自等候丈夫消息，盼他早日歸家。

失蹤男子林永忠（58歲）任職地盤散工，與妻子結婚30年，居於將軍澳怡明邨，女兒婚後移居內地。林太表示，丈夫平日喜愛行山及打機，朋友不多，由於夫妻均要工作，所以他不時獨自行山。昨晨約6時，林太外出上班，當時丈夫仍未起床，她下午收工回家，發現丈夫及其背囊不在家中，「我以為佢返工」，惟及至晚上10時許，丈夫仍未歸家，「噚晚電話冇聽，後尾打唔通……」。

林太懷疑丈夫獨自前往北潭涌行山，擔心他發生意外，遂前往警署報案。警方初步調查後，今早約11時，聯同消防、民安隊，兵分多路於曝罟灣、上窰及擺頭墩等地搜尋，飛行服務隊其後亦加入搜索行動，惜入夜仍未發現林永忠身影，搜救行動仍在進行。林太目前一個人在家中苦等消息，受訪時聲音顫抖，數度哭泣稱「好擔心……」，她盼望市民提供消息，早日尋回丈夫。

警方今日（17日）呼籲市民提供林永忠的消息，林永忠於昨日下午離開位於怡明邨怡悅樓的住所後便告失蹤，家人於今日向警方報案。林永忠身高約1.64米，體重約68公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮，最後露面時戴淺色鴨舌帽、身穿白色上衣、黑色長褲、深色鞋及攜有灰色背包。警方呼籲任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電36610335或98860060，或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。