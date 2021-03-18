黃麖荃灣漢民村引水道飲水引虛驚　與消防「捉依因」跑走

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-03-18 09:17

上周赤麂陳屍油柑頭村引水道令人心痛，今（18日）早市民報案指一隻黃麖跌落荃灣近漢民村引水道，擔心牠有危險。警員及消防員接報到場，又通知愛護動物協會協助，但此時黃麖已經跑至遠處。消防員打算捕捉帶走驗傷之際，黃麖受驚再向深井方向跑一公里。由於黃麖受驚容易死去，人員在場觀察其健康狀況，確定牠無大問題，相信牠落引水道是為了飲水，所以無進一步捕捉，放歸野外。

荃灣區多有赤麂出沒，本月9日有赤麂陳屍油柑頭村引水道。人員到場調查，發現赤麂已經死去，用黑色膠袋遮蔽屍體。赤麂頸部有明顯傷痕，警方查證赤麂死因無可疑。

本年1月錦公路荃灣方近芙蓉山村，一隻赤麂衝出馬路被私家車收掣不及撞到後，在馬路上亂衝欲向山上逃去，惟衝向行人路欄杆時不慎被卡住，腰部被夾住不斷爭札，途人發現事件報警，由消防到場救出。牠頭部腰部受傷曾吐出鮮血，事後經愛協及嘉道理農場獸醫治理。



根據嘉道理農場對赤麂的介紹，赤麂個性十分膽小，容易受驚，容易死於捕捉後肌病（Capture myopathy），因受驚而引發動物肌肉中化學反應，最後導致主要器官衰竭和死亡，即是容易受驚致死。

↓↓赤麂陳屍油柑頭村引水道↓↓

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↓↓赤麂誤闖馬路捱車撞傷吐血↓↓