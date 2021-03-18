58歲地盤工林永忠西貢行山失蹤兩日　被發現伏屍相思灣石灘

撰文： 彭愷欣 朱雅霜 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-18 17:35

58歲地盤工林永忠日前獨自往西貢北潭涌行山後失聯，妻子見丈夫徹夜未歸，擔心丈夫遇險，於是報案。警方、消防、民安隊、飛行服務隊直升機昨日兵分多路於曝罟灣、上窰及擺頭墩等地搜尋惜無果。今日（18日），警方、消防、民安隊、飛行服務隊直升機繼續出動進行搜索。消防處流動指揮車到場，設立臨時指揮中心。據了解，上午10時許，消防處九龍消防總區助理處長黃鎮業曾到場。 及至今午2時許，西貢相思灣石灘發現一具屍體，消息指，警方調查後證實為林永忠。

林太接受《香港01》記者訪問，稱自前晚起失眠，加上身體抱恙、心力交瘁，服藥後僅休息數小時，今日繼續在家靜待消息，幸有友人在旁陪伴。她指，丈夫行山朋友今日亦上山協助尋人，「大家都好擔心」。女兒得悉事件後，原打算請假回港，林太考慮疫情及工作關係，稱「佢落嚟都幫唔到手」，說服對方待有消息後再安排，她堅強說：「我仲可以」。

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今（18日）午2時41分，警方接獲報案指，西貢相思灣一石灘，有一名男子被困在石塊縫隙，懷疑他遇溺。人員接報到場，當場證實男子死亡，其身份及死因有待確定。消息指，男死者為前日於西貢失蹤的58歲地盤工林永忠。

林永忠前日（16日）下午離開位於怡明邨怡悅樓的住所，懷疑獨自前往西貢北潭涌行山，惟他徹夜未歸且處於失聯狀態，妻子擔心丈夫出事，於昨日凌晨3時許報案。

林永忠身高約1.64米，體重約68公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮，最後露面時戴淺色鴨舌帽、身穿白色上衣、黑色長褲、深色鞋及攜有灰色背包。警方呼籲任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電36610335或98860060，或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。