社交平台賣大麻　6男涉販毒被捕　警檢$4萬大麻花

撰文： 魯嘉裕 余睿菁 最後更新日期： 2021-03-18 21:13

警方拘捕6名男子，涉嫌於網上社交平台販賣大麻，檢獲約值4萬元的大麻花。警方表示，有毒販為尋找客源，於不同社交平台發佈吸食及販賣大麻的資訊，重申大麻為管制毒品，呼籲市民切勿以身試法。

警方拘捕6名男子，涉嫌於網上社交平台出售大麻。（余睿菁攝）

西區警區特別職務隊督察張家正表示，警方根據情報及網上搜證，發現港島區有毒品拆家於網上社交平台銷售毒品，並在區內進行分銷及兜售，西區特別職務隊聯及刑事部探員，於昨日（17日）起一連兩日，展開代號為「滿睽」的反毒品行動，鎖定數名毒品拆家，共拘捕6名介乎20至37歲男子涉嫌販毒，包括3名非華裔及3名本地人，部分人有黑社會背景，一人為20歲大專生，其中一名23歲非華裔男子亦涉嫌藏毒被捕。警方行動中檢獲約141克大麻花，市值約4萬元。張家正指被捕人多數相約買家於酒吧區或大學附近交易，調查仍在進行中，不排除有進一步拘捕行動。

張家正稱有毒販誤導年輕人以為吸食大麻不會對身體做成傷害，更認為吸食大麻是潮流趨勢，情況令人憂慮。（余睿菁攝）

張家正稱，有毒販為尋找客源，於不同社交平台發佈吸食及販賣大麻的資訊，美化吸食大麻及將大麻商品化，誤導年輕人以為吸食大麻不會對身體造成傷害，更認為吸食大麻是潮流趨勢，情況令人憂慮。行動又發現有毒販於網上社交平台用大麻相關關鍵字，例如「草」、「上太空」等，以便潛在買家向他們購買大麻，又分享吸食大麻心得。西區警區早前根據情報，派出探員喬裝為買家，針對及打擊提供大麻予區內青少年以及酒吧區的毒品拆家，行動相信已經瓦解一個活躍區內集團。

張家正指，警方十分關注近年青年人吸食大麻人數有上升趨勢，重申大麻為受香港法例第134章《危險藥物條例》所管制毒品，與其他毒品如冰毒及海洛英等無異，不論管有、吸食或販賣均屬嚴重罪行，販運危險藥物最高刑罰為判處終身監禁及罰款500萬元，呼籲市民切勿以身試法。