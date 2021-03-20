網店以代購動漫模型作招徠　騙取7.5萬元訂金　負責人涉16案被捕

撰文： 鄧栢良 陳諾希 陳浠文 最後更新日期： 2021-03-20 15:44

有不良網店以代購熱門動漫模型，如《海賊王》、《鬼滅之刃》等作招徠，要求動畫迷先付訂金，惟事後卻不發貨甚至失聯，騙取事主逾7.5萬港元。昨日（19日）警方在將軍澳區以「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名31歲男子，並懷疑他與16宗網購騙案有關。而受害人年齡介乎18歲至46歲，損失的訂金由250元至10,400元不等。

荃灣警區刑事調查總督察管泓珊（左）及荃灣警區刑事調查隊第七隊麥海文督察（右）交代案情。（陳諾希攝）

荃灣警區刑事調查隊第7隊麥海文督察交代案情指，今年警方接獲多宗網上購物騙案，受害人分別於2020年3月到11月期間，在不同的網上平台，例如 Facebook、Instagram及Carosell，接觸到一間名叫 「GK Zone 」的網店。該網店聲稱可為受害人代購動漫及玩具模型，並要求受害人預先付款，然後等候網店寄出貨品。受害人分別透過轉數快、銀行過數方式付款，惟該網店其後以不同藉口，包括受疫情影響貨物未能抵港等，遲遲未有向受害人提供所預訂的模型，最後甚至同受害人失去聯絡。

警方經過深入調查，於 3月19號在將軍澳拘捕該網店的負責人，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」罪，警方在被捕人住所，檢取多張匯款單據，相信與案件有關，涉案款項逾7.5萬元。案件由荃灣警區刑事調查隊第7隊負責調查，不排除案件涉及其他受害人。

警方呼籲，任何人士如果曾經於2020年向涉案網店 GK Zone購買玩具或模型而未收到貨品，以及與網店失去聯絡，請盡快與荃灣警區刑事調查隊第7隊聯絡，電話 3661 2420。警方亦提醒市民在網上平台購物，應光顧信譽良好的商戶，盡量選擇貨到付款或進行當面交收。市民如懷疑受騙，請即報警或致電18222 「防騙易」諮詢熱線。

網店GK Zone主要售賣熱門模型公仔，包括海賊王、龍珠、聖鬥士星矢、進擊的巨人等，該網店開設的Facebook專頁及instagram帳戶合共有逾萬人追蹤，惟GK Zone的兩個社交平台自本年1月起已再沒有更新，而且有不少網友到專頁留言：「呢間垃圾係咪走數？」、「咪X訂，走數嫁」、「Message又唔覆，幾千蚊都走肉酸」，甚至有人開設「GK Zone苦主群」。而GK Zone的對上一次在Carousell售貨已經是5個月前。