鯉魚門17惡漢集結被捕　一人送院揭呈初步陽性　觀塘警署大消毒

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-03-20 21:12

警方昨晚（19日）8時許接報，逾40至50名男子於觀塘鯉魚門海傍道及茶果嶺道一帶集結，包括本地及非華裔人，部分人手持武器，步向三家村方向。警方派出多輛衝鋒車四出兜截，其後截獲拘捕17人涉嫌非法集結，其中一名被捕26歲非華裔男子報稱不適被送院治理，醫院為男子進行新冠肺炎檢測，發現結果呈初步陽性，正等候衞生署進一步確定。 警方表示於知悉事件後觀塘警署已進行消毒，昨晚與該被捕男子有機會緊密接觸的15名警員亦需接受檢測。

警方昨日（19日）晚上約8時接獲報案指，三家村遊樂場附近有多人聚集。東九龍衝鋒隊及觀塘警區反黑組人員接報到場，經初步調查後，9名本地男及8名非華裔男涉非法集結被捕，年齡介乎13歲至36歲。其間一名26歲非華裔被捕男子報稱不適，由鯉魚門直接被送往聯合醫院治理。其餘16名被捕人則被帶回觀塘警署作進一步調查。

男子被送往聯合醫院，及接受2019冠狀病毒病測試，結果初步呈陽性，需再作測試以確定是否確診。警方接到聯合醫院通知後，即安排所有被捕人在完成初步調查後保釋候查。16名被捕人在進入觀塘警署前均通過體溫檢測，逗留期間沒有人報稱不適。

警方指在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名非華裔被捕男子可能有緊密接觸的15名警務人員，均獲安排接受病毒檢測，現正等候結果。他們工作期間有佩戴口罩，其後沒有與公眾接觸，另外警方已派員清潔及消毒觀塘警署及警車等。