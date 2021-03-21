西貢流浪牛遭私家車撞死　護牛組織：司機內疚向牛多次道歉

撰文： 鄧栢良 最後更新日期： 2021-03-21 11:05

昨晚（20日）9時許，一輛私家車駛經西貢海下路時，撞倒一隻牛，遂報警求助。據知，牛隻被撞至重傷，約一個多小時後傷重死亡。據護牛組織所指，涉事司機感到非常內疚，更哭著對受傷牛隻多次說對不起。 警方表示，昨晚9時半接獲報案指有車輛撞倒牛隻，惜牛隻最終死亡，並交由漁護署人員處理。

「西貢護牛天使」專頁指，昨晚成員接到消息後即時通知漁護署當值人員及獸醫，並趕抵現場了解情況。當時該牛隻已倒卧馬路中，傷勢嚴重，並大量出血，等待署方人員到場期間，「西貢護牛天使」人員在旁安撫受傷牛隻，惟約一個多小時後，牛隻傷重不治。警方事後以黑色膠袋遮蓋牛屍。

「西貢護牛天使」指，涉事司機在意外發生後，有立即停車報警，並交代事發的經過。司機亦表示非常內疚，更哭著對受傷牛隻多次說對不起。據知，事發路段並無任何街燈照明，只能依靠途徑的車輛大燈照明。

「西貢護牛天使」提醒司機在新界區和郊野公園地方駕駛時，要時刻保持安全車速。如不幸撞倒動物後，亦應立即停車報警，並盡快替受傷動物尋求協助。

撞傷牛隻需停車報警

根據《道路交通條例》第56條，但凡有車輛在道路上而有意外發生，以致任何馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊等七種動物受損害，該輛車司機必須停車報警，否則即屬違法，最高可罰款$10,000及監禁12個月。