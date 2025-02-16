警旺角截可疑車檢$160萬大麻毒品　黑幫男踩油逃走事敗束手就擒

旺角發現「毒品快餐車」。今日（16日）下午約5時許，衝鋒隊人員巡經新填地街344號附近時，發現一輛停泊上址的凌志私家車形跡可疑，於是上前截查。消息指，男司機眼見警員上前截查，立即開車逃走，及時被警員前後包圍截停。



警員及緝毒犬搜車後，在司機位、乘客位及車尾箱，起獲多包懷疑大麻毒品，包括大麻草、大麻糖、大麻油及毒郵票等；另外亦檢獲大麻油煙槍，估計毒品共重約3至4公斤。年約40歲的男司機涉嫌「販毒」被捕，據悉他為車主，有黑社會背景。據悉，車上毒品涉款逾百萬元。



警員即場拘捕男司機。（羅日昇攝）

警方指，旺角警區衝鋒隊人員，於2月16日下午約4時45分，在旺角一帶巡邏期間，於新填地街發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。人員在該輛私家車上檢獲約1315克懷疑大麻花、5053克懷疑大麻油、336.7克懷疑含有大麻成份的糖果、及56張懷疑「毒郵票」。人員遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕車上一名40歲姓陳本地男司機，他現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品總市值約160萬元。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販毒屬嚴重罪行，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。

警員於車內起獲各類大麻毒品，其中包括大麻草、大麻糖、大麻油及毒郵票等。（戴慧豐攝）

警員於車內起獲各類大麻毒品，其中包括大麻草、大麻糖、大麻油及毒郵票等。（戴慧豐攝）

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警員於車內起獲各類大麻毒品，其中包括大麻草、大麻糖、大麻油及毒郵票等。（羅日昇攝）