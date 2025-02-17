母女上水天平山村闢私煙倉被捕　海關檢54萬元貨

香港海關今日（2月17日）於上水成功搗破一個私煙儲存及分銷中心，檢獲共約12萬支懷疑私煙，市值約54萬元，應課稅值約40萬元。兩名報稱無業的女子涉嫌與案有關被捕，初步調查相信二人為母女關係。



香港海關今日（2月17日）於上水成功搗破一個私煙儲存及分銷中心，檢獲共約12萬支懷疑私煙，市值約54萬元，應課稅值約40萬元。（黃學潤攝）

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任戴萬新講述案情，指海關今日早上約11時於上水天平山村一個鐵皮屋外截查2名女子，並分別於2人手提行李內發現6200支及200支懷疑私煙，於是將2人拘捕。海關人員隨即將2名被捕女子帶回上述鐵皮屋內搜查，並於屋內搜獲約11.3萬支懷疑私煙。2名被捕女子分別為52歲及29歲，初步調查為母女關係。母親為本地人，女兒則持雙程證來港，2人均報稱無業，現正被扣留調查。

被捕女子為減低風險，將私煙收藏在一個僻靜的鐵皮屋內，但同時亦鄰近北區公共屋邨，方便分銷私煙。海關相信是次行動已經成功搗破一個供應北區一帶的私煙儲存及分銷中心。海關將繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關於上水天平山村一個鐵皮屋外截查2名女子，並分別於2人手提行李內發現6200支及200支懷疑私煙，於是將2人拘捕。（黃學潤攝）

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。