入境處再嚴打外賣黑工拘24人　揭居港南亞人月收$3000借戶予同鄉

在港南亞人收錢借戶予同鄉任黑工外賣員的問題禁之不盡，入境處踏入今年起再展開行動，拘捕24名非華裔人士，包括14名外賣員，當中13人持「行街紙」、1人以旅客身分入境。另外，10名屬香港居民為外賣平台帳號持有人，揭發有人月收3,000元，出售或租借外賣平台帳號予同鄉「接單」；黑工則以單車或「步兵」形式送餐，每單賺取15至30元不等。



入境處指，個別外賣平台的核實程序，仍然存在漏洞。處方已與相關平台，加強核實外賣員身份的措施，並會索取法律意見，或檢控被捕人「洗黑錢」或串謀詐騙罪行。



非華裔香港居民於外賣平台註冊外賣員帳號後，出售或租借予黑工同鄉，月賺3,000元佣金。（黃煦緻攝）

入境處拘24南亞人 10人為香港居民 14人為外賣黑工

入境處一直密切留意非法勞工情況及趨勢，適時採取針對性的執法行動，打擊不同行業的非法勞工。最近，入境處懷疑非法勞工利用網上外賣平台送餐，為持有俗稱「行街紙」擔保書的免遣返聲請人；亦留意到有人將外賣平台帳戶，租借或轉賣予同鄉，從中獲利。

為打擊有關情況，入境處於今年1月2日至今日（2月18日），於全港多區進行了12次代號為「 光影」行動，共拘捕24名南亞裔人士，包括14名從事外賣員的非法勞工，當中8男為孟加拉籍、4男為印度籍、2男為巴基斯坦籍，年齡介乎21歲至54歲。其中有13人被捕前已提出免遣返聲請，12人的申請均不獲確立，餘下1人則以旅客身份入境香港。調查顯示，有8名非法勞工使用單車送餐，餘下6人為「步兵」，徒步送餐。

另外，人員亦拘捕8男2女（17至41歲）香港居民，他們為外賣員帳戶持有人，涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣員的工作、以及串謀詐騙外賣平台。行動中，人員檢取了外賣員的證件，食物銀行卡，送外賣使用的單車、電動單車，手提電話及銀行月結單。入境處會將有關涉嫌使用電動可移動工具（電動單車），以涉嫌違反相關交通的法例的個案，轉介警方跟進。

本港南亞居民登記帳戶 售借黑工月賺$3000佣金

調查所得，有人首先於外賣平台註冊外賣員帳號，然後租借帳號予黑工同鄉使用。而有關的非法勞工，利用得到的外賣員帳號去接取訂單，再到餐廳運送外賣食物到顧客指定的地方。黑工外賣員每次送餐，可收取15至30元不等作為報酬，日薪約500至600元。

而案中被捕的外賣員帳號持有人，則每個月不勞而獲收取3,000元作為租借帳號的佣金。入境處會繼續調查，假如發現有人處理可公訴罪行的資金或者串謀，或以不誠實手段去行騙謀利，處方將索取法律意見，不排除以更嚴重的控罪，例如「洗黑錢」或串謀詐騙，追究涉案人士。

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外賣平台存核實身分漏洞 部分平台已加強

入境處特遣隊指揮官陸佩賢指，雖然外賣平台要求外賣員以香港身份證實名登記，並且經核實才能註冊帳號，惟個別外賣平台的核實程序，仍然存在漏洞。入境處與有關部門去年已與外賣平台聯絡跟進有關情況，而有一些在香港營運時間較長的外賣平台，已加強核實外賣員身份的措施，包括加設動態人面識別系統、引入多重認證、取消替代人送餐條款、加強不定時的突擊檢查，以及將可疑帳號凍結等。

惟有個別平台在身份認證手續上作仿仍然未夠嚴謹，有改善空間，處方會繼續主動同外賣平台溝通，要求他們加強核實程序，徹底杜絕非法勞工使用他人的帳戶去從事外賣工作。

入境處特遣隊指揮官陸佩賢（左一）交代案件。（黃煦緻攝）

入境處指，會繼續密切留意有關情況，聯同其他執法部門進行反非法勞工行動。根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人，均不得從事僱傭工作。違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。而將外賣平台帳號交予非法勞工使用，亦等同協助及教唆非法勞工從事僱傭工作，須面對相同嚴重刑責。入境處呼籲，不要因一時貪念，將自己外賣平台帳號轉交非法勞工使用。