有片｜旺角兩男大戰扭扯倒地　的士司機甩鞋甩眼鏡受傷：佢𦧲口水

旺角發生打架案。今晚（18日）8時許，一名的士司機與另一男途人，在豉油街街頭動武拉扯，雙方扭作一團，跌坐地上。的士司機眼鏡和波鞋飛脫，受傷送往廣華醫院；另一名涉案男子，則在警員趕抵前已離開現場。



《香港01》尋獲涉事的士司機了解，他指當時一對情侶「衝出馬路」，他響咹警告後，男方即大力拍打其車頭，他阻止時有人發難動粗兼「放飛劍」，怒斥對方：「咁幼稚，𦧲口水！」



穿黑衣的士司機與穿綠衣的男途人，在豉油街街頭拉扯。（fb香港突發事故報料區及討論區/至尊寶）

網上流傳的片段可見，身穿黑衣、戴眼鏡的士司機，與一名身穿綠衣男子，在豉油街50號富達大廈對開互相拉扯，在旁一名粉紅衣女子拉着綠衣男的衣袖，嘗試制止對方。其間有人不斷叫「報警、報警、報警！」

兩男拉扯期間，涉事的士停在馬路中心阻路，令後車無法駛過；未幾一名灰衣男走近兩人，大叫「唔該你駛埋架車先啦！」綠衣男趁的士司機分神望向該男子時，乘機站穩腳步，以右前臂推向的士司機胸口，大批途駐足圍觀。

另一段僅長約6秒的片段見到，的士司機和綠衣男已扭作一團，雙雙跌坐地上，的士司機的眼鏡和雙腳波鞋更已飛脫。他從後緊緊攬着綠衣男，綠衣男則嘗試拉開對方的手，邊側身以手肘撐地，成功掙脫的士司機並站起。的士司機隨即拾回眼鏡，綠衣男則走開兩步後。片段至此結束。

有目擊者向《香港01》表示，當時只見兩男互相拉扯，形容其中一人「想打」，另一人則似不想糾纏，事件很快已「散場」。

穿黑衣的士司機與穿綠衣的男途人，在豉油街街頭扭作一團，雙雙跌坐地上；的士司機的眼鏡和雙腳波鞋更已飛脫。（fb香港突發事故報料區及討論區/至尊寶）

的士司機梁先生事發後在醫院受訪稱，他駕車駛經豉油街期間，涉案男子突然與女友「衝出馬路」，梁於是響咹示警，男子隨即情緒激動，大力拍打的士車頭。梁稱當時「點知佢（綠衣男）有無打凹（的士）‥‥‥梗係捉住佢先，刑事毁壞嚟㗎嘛！」惟綠衣男向他吐口水，之後更動手打傷他。

梁續稱，由於當時的士阻路，他於是將的士駛往路邊，綠衣男便乘亂逃去。他斥對方「咁幼稚，𦧲口水！我又唔覺佢好型！」

警方指，今晚約8時11分接獲多人報案，指兩名男子在旺角豉油街50號對開打鬥。當中有報案人稱見到的士司機與途人互毆；有人報稱男友被的士司機打；的士司機亦報案稱，自己被一名男子拳打，並指對方已離去。

經調查後，警方相信事發時33歲姓梁的士男司機駕的士，沿豉油街往洗衣街方向行駛，其間因過路權問題，與一名男途人爭執，其間男途人拳打的士司機。的士司機手腳擦傷及感胸口痛，由救護車送廣華醫院治理。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進。

的士司機送院治理，的士則泊在醫院外，車頭放有警方字條，註明「此車有案」，並寫上案件編號及聯絡電話。（梁偉權攝）

案發在旺角豉油街街頭，該處平日人來人往。（曹德熙攝）