海關搗葵涌私煙儲存倉　檢逾價值$120萬私煙　拘一內地女

海關於葵涌搗破一個私煙儲存倉，獲約28萬支懷疑私煙，估計市值逾120萬，應課稅值約100萬；行動中拘捕一名54歲持雙程證的內地女子。



海關在行動中拘捕一名54歲持雙程證的內地女子。（黃學潤攝）

海關在行動中拘捕一名54歲持雙程證的內地女子。（黃學潤攝）

海關稅收罪案調查科稅收罪案調查組督察楊柊貽表示，今日（19日）上午約9時，人員巡查北葵涌一帶，發現一名女子背着一個呈起角狀的斜孭袋，形跡可疑，並從一個懷疑私煙儲存倉步出。

人員隨即上前截查，發現該名女子的袋內裝有膠袋，內藏有400支懷疑私煙。其後將她押解至附近一個儲存倉搜查，於約100呎的劏房單位內搜獲合共約28萬支私煙。海關初步調查發現，私煙儲存倉租用數月，用作儲存、處理及包裝私煙用途，然後在北葵涌一帶分銷。

疑犯為方便分銷，選擇區內較繁忙的地區儲存，試圖掩飾及增加人員的執法難度。海關相信今次行動已成功搗破供應北葵涌一帶的私煙儲存及分銷中心，案件仍在調查中，將繼續追查該批私煙的來源，不排除有更多人被捕。

被捕女子54歲持雙程證，報稱無業，她於上月底來港，海關正調查她是否有違反入境條例，稍後與入境處跟進。據了解，她收取報酬經營儲存倉。

海關提醒，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬及監禁2年。