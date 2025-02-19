毒品藏油漆罐及毛公仔　警方緝毒檢K仔、可卡因總值$7600萬

警方根據情報進行兩個反毒品行動，於過去兩天（17及18日）以「販運危險藥物」罪拘捕3名本地男子及1名本地女子，檢獲137.2公斤懷疑氯胺酮及15.1公斤懷疑可卡因，總市值約港幣7600萬元。



警方展示檢獲的K仔。（馬耀文攝）

毒品調查科高級督察陳裕詠稱，警方針對同一販毒集團操控， 兩個分別位於荃灣工業大廈的毒品貯存倉庫，進行反毒品行動，在245箱內含1,470罐報稱為油漆貨物內，發現一包包「K仔」，總共137.2公斤；拘捕正拆貨的48歲林姓男子，相信他收受萬元報酬搬運「毒油漆」。

另外，在葵涌區一個住宅單位，拘捕一名姓黃30歲男子，他涉嫌操控、處理及接收該批毒漆及儲存倉。

陳指，不法份子以強烈的油漆味掩蓋毒品氣味，並透過合法貨運途徑，魚目混珠，將毒品從外地運入本港，最終流入市區的倉庫。警方相信已成功由源頭堵截該批毒品流入本地巿場，兩名疑犯將被落案，並於明天（20日）在西九龍裁判法院提堂。

高級督察何灝庭講述另一宗販毒案稱，警方於昨日在機場拘捕兩名本地男女，檢獲15.1公斤可卡因，巿值約110萬元。兩名男女分別為姓盧52歲及姓陳53歲，他們互相認識，但並非情侶關係，他們參加免費旅行團，由卡塔爾多哈回港，在隨身行李的6隻毛公仔內，收藏687粒圓形膠囊，內藏共15公斤可上因。疑犯將被落案，並於明天（20日）在西九龍裁判法院提堂。

歹徒將毒品藏在隨身行李。（馬耀文攝）

毒品調查科署理警司蔣家駿稱，上述兩宗販毒案，歹徒同樣將毒品隱藏在表面正當的物品內，又或以螞蟻搬家的形式運入境。他們利誘不同人士，以細微分工，包括租用單位、運送、由外國入境等，目的是切割每人的參與，增加執法者的難度。

他呼籲業主，如有人緊急租用單位，甚至是即日起租入住，請多加留意，以免單位被利用為非作歹。另外，巿民勿成「飛機豬」，貪小便宜有免費旅遊，或又是為欠債及搵快錢等利誘，被利用販毒。販毒是嚴重罪行，一經定罪，可判處終身監禁及罰款500萬元。