警搗新蒲崗工廈毒品倉拘一男　揭養生沖包暗藏$610萬大麻花

警方昨日（19日）在新蒲崗搗破一個千呎工廈單位毒品倉，檢獲24公斤大麻花，市值達610萬元，揭發毒販以養生沖包及香口膠等作掩飾，鋁鉑包裝袋印有杭菊花、杞子等成份，實則內有乾坤。



行動中，警方拘捕一名31歲本地無業男，懷疑他受金錢利誘，被販毒集團招聘管理毒品倉。他被落案起訴「販運危險藥物」及「管有危險藥物」罪，案件於明天（21日）提堂。



警方昨日（19日）在新蒲崗搗破一個千呎工廈單位毒品倉，檢獲610萬元大麻花。（翁鈺輝攝）

新蒲崗千呎工廈單位闢毒品倉

將軍澳警區特别職務隊根據深入調查及詳細分析，鎖定一個位於新蒲崗的工業大廈單位，懷疑有人在內儲存及包裝毒品，作販毒用途。昨晚（ 19日），人員發現一名男子從單位離開，遂將他截停搜查，在其身上搜獲9克懷疑大麻花；人員再將他帶返單位進一步調查後，再搜獲24公斤大麻花及包裝毒品工具，包括3部大型抽真空包裝機、封口機、電子磅及大量鋁箔包裝袋，總市值約610萬元。

將軍澳警區特别職務隊高級督察區啟倫表示，被捕本地男子31歲，居於將軍澳區，報稱無業，他正被扣查，將被落案起訴一項「販運危險藥物」及「管有危險藥物」罪，案件於明天（21日）於九龍城裁判法院提堂。

毒販以養生沖包掩飾

調查發現，被捕人受到販毒集團金錢誘，鋌而走險，租用工廈單位接收毒品，並於單位內進行包裝作分銷。據悉，涉案單位面積有1000呎，設有3房，相信已租用兩個月，確實已營運超過1個多月。

警方在檢取的鋁鉑包裝袋上，發現印有「杭菊花5克，杞子10克」等成分，列明「沖泡方法」及標榜「明目安神」的功效，相信毒販將大麻花包扮作養生沖包，因應包裝上標示，放入相應重量的毒品，魚目混珠以逃避警方追查。

警方重申，無論毒販用任何方法去掩人耳目，最終都會被繩之於法。警方相信，行動已成功搗破販毒集團的毒品儲存倉，並阻截該批毒品流入市面。「販毒」為嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。