八鄉少訊中心G座大改造融合創科訓練　耗資$1900萬料2027年落成

為了提升學員的體驗及訓練效果，位於元朗八鄉的「少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營（八鄉少訊中心）將進行優化及改建工程，其中「G座」大樓將融合創新科技，以科技訓練中心作為定位。警方本周一（17 日）舉行「G座優化工程啟動禮」，預計於2027年第二季落成。



G座大樓經優化後，以科技訓練中心作為定位，共設「電子競技區」、「虛擬警務工作坊」及「室內射擊場」3層，預計耗資1900萬元，於2027年第二季落成。

啟動禮由警務處助理處長（公共關係）陳思達、警務處公共關係部總警司梁仲文、警務處公共關係部高級警司（社區關係）林詩韻及建築署物業事務經理（元朗）黎展暉一同主禮。

警方透露，大樓優化後以科技訓練中心作為定位，共設3層。地面為「電子競技區」，以電子體感技術進行團體訓練，旨在提升學員的團隊精神與領導能力；1樓為「虛擬警務工作坊」，運用虛擬現實技術，提供沉浸式的警務體驗，涵蓋罪案調查、搜證及救援，提升學員的溝通、決策及合作能力。2樓則為「室內射擊場」，內有5條符合國際標準的 10 米靶道，提供氣槍射擊體驗，教授槍械安全與技巧，培養學員的興趣，提升專業知識。

+ 3

G座前身為消防處呼吸器及特訓大樓，今次工程計劃增加約1,000平方米的訓練空間，預計耗資1900萬元，包括創新科技署撥款400萬元、香港賽馬會慈善信託基金贊助1500萬元。

八鄉少訊中心前身為八鄉消防訓練學校，2017年8月10日改建後正式啟用，由警務處運作，中心佔地2.9萬平方米，設有各種戶外和室內的訓練設施，提供接近200個培訓宿位，所有設施及課程的費用全免，旨在服務少年警訊會員、學校及青少年組織，透過體驗式學習提供紀律、體能、團隊精神及領導能力的訓練，讓青少年了解警務工作，並培養誠信及守法等正面價值觀，至今已訓練超過11萬人。習近平主席亦親臨該中心探訪。