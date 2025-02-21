亞馬遜鸚鵡走失兩日被困樹上　叫「爸爸」惹獨留誤會　人雀喜重聚

一隻10歲大的亞馬遜鸚鵡，兩日前在粉嶺住所飛走後失蹤。今日（21）牠在粉嶺吉祥街一棵樹上叫「爸爸、爸爸」，惹來附近學校老師誤以為有人獨留兒童，查證下發現鸚鵡身影，連忙通知主人，報警後由消防員協助拯救。



10歲的波波獲救後顯得相當疲倦，主人麥先生相信是兩天沒進食所致。（蔡正邦攝）

一度走失的鸚鵡叫「波波」，主人麥先生講述走失雀鳥經過稱，他平日沒有用雀籠，只是有鐵鏈，將「波波」放在鐵架或其手臂上活動。兩日前上午10時左右，正當他將「波波」過手到另一位置時，懷疑牠被街外的電單車響號嚇倒飛走。

麥先生連日找尋，甚至貼尋雀告示，但一直未有音訊。直至今早10時左右接到欣翠花園的保安員通知，發現他找尋的鸚鵡，連忙趕到現場，果然見到「波波」站在一棵約8米高的樹上，於是報警求助消防員。

消防員到場升雲梯，並剪斷部份樹枝以靠近鸚鵡，但伸網時牠被嚇走，飛到對面馬路公園的一棵樹上。消防員連同麥先生走到樹底繼續拯救，其間「波波」飛入公園地上，麥先生終得以將牠捉住，人雀重聚。

「波波」飛到另一棵樹，消防員用手鋸剪斷樹枝。（蔡正邦攝）

「波波」飛落地面，麥先生連忙跑上追捕。（蔡正邦攝）

麥先生趕上「波波」，人雀重聚。（蔡正邦攝）

麥先生趕上「波波」，人雀重聚。（蔡正邦攝）

失而復得的麥先生笑得合不攏嘴，連聲感謝在場的消防員。他進一步說明尋獲「波波」的小插曲。原來今早榮真小學的老師聽到不停叫「爸爸、爸爸」的聲音，誤以為是附近欣翠花園有人遺留小朋友，通知屋苑保安員，經了解相信並無其事，再三循聲找尋而見到鸚鵡在樹上，因應其尋雀啟示，才聯絡他到來。

麥先生說，「波波」是其移民了的朋友轉贈，養了約半年，「當仔咁養」，亦教識「波波」稱呼他「爸爸」。