校巴司機猝死｜暈倒前救車上壆　死者兒子：盡咗職業司機要做嘅嘢

今早（21日）一輛空載校車，在馬鞍山錦英路掃欄後剷上行人路，78歲司機昏迷車上，送院搶救後不治。原來死者「楊叔」經營租車公司約40年，主力做校巴接送，胼手胝足養大子女，而公司在沙田區內薄有名聲，近年楊叔將生意交予兒子打理，閒時落場「客串」打發時間。死者兒子稱，醫生初步診斷當時是心臟病發；而車CAM顯示楊叔在失去意識前救車，將車扭上矮欄剎停，以防滑下斜路釀成意外，「嗰刻盡咗職業司機要做嘅嘢」。



死者楊樹洪，78歲，人稱「楊叔」，與家人同住沙田區。《香港01》接觸到死者兒子，他表示肇事校車正是自己公司所有，父親平日「客串」駕駛接載學童，不料今日一去不返。

楊先生稱，父親與母親經營租車公司近40年，至2018年逐步將生意交托予他，自此以「客串」形式幫手，但每日工時不長，主要是打發時間。楊說：「有人放假都會落去，佢雖然年紀大，都做足身體檢查，一日兩轉，每轉50分鐘左右。佢話『久唔久客串，咁快唔做好快就釘（死），做完就去曬吓太陽，飲吓茶。」

楊續稱，父親有心臟病，疫情前曾做過「通波仔」手術，一直有覆診，上星期才覆診配藥，昨日亦無異樣，二人曾有聊天講笑，豈料今早卻發生事故。楊指，車CAM顯示父親失去知覺前落力救車，「將架車上咗矮欄，嗰度斜路，停實部車，以防滑落下面，嗰刻佢盡咗職業司機要做嘅嘢。」楊叔所為令人肅然起敬。而醫生事後向家人指相信楊叔當時是心臟病發。

校巴撞欄杆上行人路以防滑下。

車房師傅到場協助調查。

楊指，父親早年做三行工程，但因工作不穩定，其後轉行經營租車公司，與母親一人一車做接送，胼手胝足經營公司、養大子女。公司紮根沙田區，也薄有名聲，不少街坊知道他猝逝，也來電慰問。而原定明天有新司機見工，落實後將正式取替父親的工作，讓他安享退休生活，「好可惜佢等唔到喇！」楊無奈地說。