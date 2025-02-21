警天水圍搗製毒工場　檢$41萬太空油K仔等　3人涉製毒及販毒被捕

警方昨日（20日）於天水圍村屋內搗破一個「太空油」毒品製毒工場及其他毒品的分銷中心，行動中檢獲市值約港幣41萬元的 「太空油」、「K仔」等毒品及一批製毒工具。2男1女涉嫌干犯「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪被捕。一名37歲男子將暫控製造危險藥物及販運危險藥物罪，明日（22日）將於屯門裁判法院提堂，另外兩人獲保釋候查，須於3月下旬向警方報到。



警方於行動中檢獲市值約港幣41萬元的 「太空油」、「K仔」等毒品及一批製毒工具。（蔡正邦攝）

元朗警區重案組第三隊主管偵緝督察林浩賢陳述案情，指元朗區特別職務隊昨日（20日）在天水圍一幢3層高的村屋，搗破一個太空油毒品製毒工場及其他毒品的分銷中心。單位凌亂及骯髒，人員在內搜查並檢獲560毫升俗稱 「太空油 」的懷疑液態依托咪酯、12粒懷疑太空油毒品的煙彈、1.3公升可製太空油煙彈的甘油、500克俗稱 「K仔 」的懷疑氯安酮及60克俗稱 「喪屍藥 」的懷疑卡西酮，市值約港幣41萬元。另外，單位內檢獲太空油毒品的製毒工具，包括量杯、煲、針筒、電子磅及大量未使用煙彈。

單位內檢獲太空油毒品的製毒工具，包括量杯、煲、針筒、電子磅及大量未使用煙彈。（蔡正邦攝）

警方檢獲懷疑液態依托咪酯。（蔡正邦攝）

警方檢獲懷疑液態依托咪酯。（蔡正邦攝）

警方以「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪拘捕2男1女，年齡介乎31至64歲，分別報稱無業及文員。據調查顯示，該批毒品主要供應元朗及屯門區，而製毒工場營運約1個月，犯人主要將甘油加入液態依托咪酯，攪匀製造出太空油毒品，再用針筒注射煙彈內，初步估計，現場檢獲的甘油及液態依托咪酯，預計能製造出300多顆太空油煙彈。

林相信今次行動成功搗破一個製造太空油毒品的製毒工場，並堵截該批毒品流入市面，31歲女子及64歲男子已獲保釋候查，須於3月下旬向警方報到；而37歲男子現正被扣留，稍後會被暫控「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，明日（22日）將於屯門裁判法院提堂。案件交由元朗警區重案組繼續跟進，警方不排除會有更多人被捕，亦將針對毒品及製毒工具的來源調查，務求從源頭打擊販毒及製毒行為。

警方重申，濫用太空油毒品或引致死亡，政府已立例將依托咪酯及其他三種類似物，列為受《危險藥物條例》第134張受管制的藥物，以提高刑罰及產生阻嚇作用。直至2月19日，法例刊憲的6日內，除今次案件，警方已經偵破15宗相關案件，並拘捕20人，當中3名為21歲以下的青少年。林表示，販運及製造毒品屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。