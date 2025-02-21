入境處聯警一連3日反非法勞工　拘12人包括黑工、僱主

入境處於周二（18日）至昨日（20日），一連3日在全港多區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，及聯同香港警務處執行的「風沙行動」。行動中，入境處特遣隊人員搜查了9個目標地點，包括裝修中單位和餐廳，共拘捕12人，包括非法勞工、聘用僱主、協助及教唆者。



被捕12人當中，5男3女（27至53歲）涉嫌從事非法勞工被捕，其中一名女子同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。另外，2男1女（44至61歲）僱主因涉嫌聘用非法勞工被捕。餘下一名63歲男子，則涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕。

行動中，共12人被捕。（政府新聞署提供）

入境處發言人指出，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可判罰款50萬元和監禁10年。