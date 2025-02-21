新界4日3宗入屋爆竊失$57.5萬財物　新界北警高姿態陸空巡邏防罪

新界區4日內發生至少3宗入屋爆竊案，合共損失約值57.5萬元的財物，其中兩宗案件事發地點位於警方新界北總區內。該總區自昨日（20日）起展開跨部門反爆竊行動，在陸上和空中高姿態巡邏，包括設置路障截查可疑車輛；政府飛行服務隊則派出直升機高空偵察，搜索山區隱蔽地點。現時行動仍在持續進行中。



政府飛行服務隊派出直升機協助高空偵察，搜索山區隱蔽地點。（警方提供）

鑒於近期新界北總區爆竊案件呈上升趨勢，為有效遏止爆竊案，保障社區安全，新界北總區聯合總區內多個部門，包括軍裝巡邏小隊、鄉村巡邏隊、機動部隊、快速應變部隊等，於昨日（20日）起展開跨部門反爆竊行動，在多個重點區域展開高姿態巡邏。警方亦在特定時段設立路障，截查可疑車輛。

行動採取陸空聯合巡邏模式，政府飛行服務隊亦派出直升機協助進行高空偵察，搜索山區隱蔽地點。

新界北總區昨日（20日）起展開跨部門反爆竊行動，陸上空中高姿態巡邏。（警方提供）

新界北總區表示，一直高度重視警民合作，積極與各界保持密切聯繫。人員在區內開展防罪宣傳和教育活動，通過派發傳單、舉辦家居保安講座及保安器材展覽等方式，提高居民及保安員的警覺性和防範意識。

警察派員搜索山區隱蔽地點。（警方提供）

警方提醒市民，外出時要確保門窗鎖好，切勿將鑰匙放置門外，並建議在晚上外出時在屋內留少量燈光。此外，村屋住戶應安裝室內及主要通道的閉路電視和警報器，低層或靠近山坡的住戶，需特別警惕賊人可能匿藏於山坡位置。

警員亦在區內開展防罪宣傳和教育活動，通過派發傳單。（警方提供）

翻查資料，2月18日晚上8時許，沙田九肚山駿嶺薈一單位被人入內爆竊，損失約值20萬元的金器。同晚8時許，屯門五柳路一村屋亦有人入屋爆竊，住戶損失共值約13.5萬元的外幣和金器。2月20日早上7時許，大埔淺月灣二期一間獨立屋的女住戶，亦揭發單位被爆竊，損失共值約24萬元的財物。