有片｜佐敦毒品車遭警截查欲逃　司機終被按地制服　涉7宗罪被捕

今（23日）凌晨3時許，警方於佐敦巡邏時發現一輛黑色私家車形跡可疑遂截查，惟該車見狀竟加速逃走，期間撞向路邊的咪錶、消防栓及路牌，更波及另一輕型貨車。私家車撞車後冒煙，衝鋒車駛至將其包圍。



根據讀者提供片段，肇事車輛遭多名警員包圍，3名警員上前將司機拖出車時遇到反抗，拉扯近10秒司機最終被拉出車外，被多名警員按地制服，黑布蒙頭將司機拘捕。



警方指，西九龍衝鋒隊人員在白加士街巡邏期間，發現黑色私家車形跡可疑，遂上前截查，惟37歲姓李司機未有按指示停下，並沿白加士街往西貢街方向駛離。其間，私家車懷疑曾先後撞向停泊於上址的一輛輕型貨車、一路牌、一咪錶及一消防栓，其後司機被警員制服。

警員在私家車上檢獲12粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油」）的電子煙彈、約8克懷疑氯胺酮、約20克懷疑可卡因及一個懷疑可以用作吸食毒品的工具，案件中檢獲的毒品總市值約2萬元。

經初步調查，李男懷疑未經私家車擁有人同意下擅自取去私家車。李男涉嫌販毒、危險駕駛、未獲授權而取用運輸工具、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、阻礙警務人員執行職務及藏有工具可作吸食毒品用途被捕，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第十隊跟進。



肇事車輛遭多名警員包圍，一名疑似司機的男子疑與3名警員拉扯近10秒，最終被拉出車外地下，多名警員合力壓制。（讀者提供）

涉案男子身穿白衣，疑在拉扯間鬆脫，露出上身，遭警員黑布蒙頭。（讀者提供圖片）