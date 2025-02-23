有片｜九龍公園疑洗池抽乾水　魚龜缺水瀕死　組織：遊客目擊慘況

九龍公園內的「中國花園」大型水池，懷疑洗池前未有撈起池中全部生物，抽乾池水後驚現多條活魚垂死掙扎，亦有大量巴西龜缺水暴曬；事件驚動警方到場。救援動物組織「龜途」創辦人阿邦向《香港01》透露，親睹多條魚在泥濘中瀕死、多隻龜在幾近乾涸的池底求存，有中外遊客更目擊龜隻「監生分食」半死活魚的慘況。



現場影片可見，有清潔工人將龜隻拋擲落池底「水氹」，龜殼撞擊地面發出「啪啪」聲響；其後又用腳輕輕踢龜移動。阿邦形容事件「難以接受」，促請康文署加強管理及對前線員工的培訓；亦呼籲市民切勿胡亂棄養。《香港01》正向康文署查詢事件。



有清潔工人將龜隻拋擲落池底「水氹」，龜殼撞擊地面發出「啪啪」聲響；其後又用腳輕輕踢龜移動。（「龜途」創辦人阿邦提供影片截圖）

救援動物組織「龜途」創辦人兼義工阿邦指，昨晚接獲市民求助，今早約11時趕抵了解。他發現10多隻龜在幾近乾涸的池底求存；亦有最少10條魚垂死，部份魚身已乾透，其中4條未死的在泥濘中掙扎跳動，「有啲手臂咁長，有啲未死，畀啲龜監生分食咗，當時有中國同外國遊客影低！」」

由於遍尋場主無果，阿邦下午1時許決定通知愛協，同時直接致電尖沙咀警署報警。警方到場調查後，協助尋獲康文署場地經理、相關外判人員及保安員等，撈起瀕死魚龜至附近大池。

阿邦指，除了池中的魚類奄奄一息，屬於水龜的巴西龜亦不應離開水源超過4小時。阿邦指早在2018年，荔枝角公園的「嶺南之風」已曾發生同類事件，當時康文署回覆指水池只供遊人觀賞，並非為飼養魚類等動物而設，並指清洗時有將魚撈起，移往另一個小水池。及至上個月，嶺南之風再度因洗池抽乾池水，但沒有將池內的龜隻及游魚撈起，任由牠們在無水的情況下「乾煎」，龜隻奄奄一息。

對於接連有康文署轄下的公園發生同類事件，阿邦今日即場向康文署人員反映及投訴，他亦促請署方加強對前線員工的培訓，加強管制市民在園內棄養事宜；棄養後則應善待池中物。此外，阿邦亦呼籲市民亦要增強愛護動物意識，切勿胡亂棄養，「可能覺得龜係低門檻寵物，好平又唔使醫生；但其實都會長大，要有適當空間生長，尤其水龜需要游泳。」

阿邦指，有中外遊客目擊龜隻「監生分食」半死活魚。（「龜途」創辦人阿邦提供圖片）

事件亦引起網民熱議，不少人批評棄養之風不可取，「怪就怪棄養個啲人！」亦有人認為即使被棄養，園方亦有責任保護動物，「洗池時，點解可以無視其他生命？」、「為清潔而清潔？罔顧生命」、「之前有人話洗池會有職員照顧魚、龜，仲以為佢哋會撤走佢哋」。

警方表示，今日（20日）下午2時18分接獲報案，指九龍公園內有清潔工人清洗魚池時，將3條魚取出，懷疑有虐畜之嫌。警方經初步調查後，將案件列作「雜項」處理。

池魚在泥濘中掙扎跳動，部份魚身已經乾透。（「龜途」創辦人阿邦提供圖片）

有多隻龜在幾近乾涸的池底，掙扎求存。（「龜途」創辦人阿邦提供圖片）