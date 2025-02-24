古洞河上鄉貓隻襪笠頭索帶纏頸亡　愛協揭頭爆變形　籲提供車cam

古洞河上鄉發生虐畜案。今（24日）早11時25分，警方接獲一名報稱是動物義工的人士報案，指在古洞河上鄉近前河溪學校對出露天停車場發現一具貓屍，年約3至4歲，其頭部被套着，並以索帶勒住頸部及布袋口，認為有可疑。警方將案件列作「殘酷對待動物 」處理，交由邊界警區刑事調查隊第四隊跟進。



下午1時許，愛協人員到場後檢查貓屍情況，可見其口部有血迹，其後人員以膠袋載起屍體帶走作進一步檢驗。現場消息指，該貓隻被一隻襪套住頭部、索帶纏頸，經愛協人員初步檢查後發現其頭骨爆裂，明顯是由外力造成，但未能確定是何種外力，被車撞擊或硬物撞擊均有可能，貓隻沒有其他外傷，身體微濕。



貓隻口部有血迹及吐出舌頭。（蔡正邦攝）

有人將貓隻慘況的照片上傳至社交平台，可見貓隻倒臥在空地。發文者呼籲目擊者聯絡警方，痛斥「點解可以咁殘忍㗎？究竟隻貓做錯咗咩？人類要咁樣對佢？你唔鐘意佢，唔想養可以放生，點解要對一個小動物咁做？」。據了解，涉案的貓為雄性唐貓，長約1.5呎，初步相信是流浪貓。

一隻貓隻被發現布袋套頭及頸纏索帶。（香港唐貓唐狗一家親-支持領養管理員Kelly Wong）

愛協回覆查詢時指，遇害貓隻被一隻襪緊緊套住頭部，頸部有膠索帶纏繞住，解開所有纏繞物之後，發現貓隻頭部嚴重變形，懷疑遭外力重壓或重擊所致。

現場位置位古洞河上鄉前河溪學校對出露天停車場 （燈柱編號VG3392）。愛協緊急呼籲任何知情人士、或擁有車輛閉路電視片段人士，致電2711-1000 向愛協提供資訊及線索。

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愛協續指，虐待貓隻的案件近月頻繁發生，其中1月29日年初一，便於元朗上攸田村發現貓貓懷疑被虐殺祭祀，現場只剩下貓頭和尾巴。2月7日，同村距發現貓頭位置僅84米的引水道下，發現一個膠袋裝著兩隻貓屍。

愛協對近期幾宗案件表示憤怒，並予以強烈譴責；促請警方加快調查案件，並懇請任何知情人士或擁有車輛閉路電視片段的人士報警或致電2711-1000，向愛協就案情提供資訊。

根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷對待動物，令動物受到不必要的痛苦，即屬違法，最高可判監3年及罰款20萬元。為加強阻嚇性，愛協建議當局將虐待動物的最高刑罰提高至監禁10年及罰款港幣200萬元。