西沙路順豐貨Van撞九巴一度離開　揭司機無牌　有人涉頂包同被捕

順豐速運公司一輛客貨車的司機涉無牌駕駛發生車禍，同事因「頂包」雙雙被捕。事發於今日（24日）上午約9時52分，據報一輛九巴在西沙路近年華路迴旋處，被一輛順豐客貨車撞及。消息稱，客貨車男司機向九巴車長留下聯絡方法後，一度駕車駛離現場，但客貨車其後折返，車上兩人在場接受警方調查。意外中，無人受傷。



據悉，警方進一步調查後，認為順豐車上兩名人士的行徑可疑，懷疑有人不盡不實。經深入調查後，揭發肇事時由一名無駕駛執照的姓潘（28歲）男子駕車，另一名姓李（42歲）男子事後疑「頂包」，負責駕駛客貨車返回現場，向九巴車長自稱是肇事司機，結果惹起車長懷疑。



警方其後將兩人拘捕，潘男涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時無第三者保險」、「妨礙司法公正」、「不小心駕駛」被捕，李男則涉嫌「妨礙司法公正」被捕。《香港01》正就事件向順豐速運公司查詢被捕人士身份是否員工。



西沙路今日（2月24日）發生交通意外，涉及一輛順豐客貨車及一 輛九巴。（讀者提供）

九巴回覆查詢表示，今天（24日）早上9時許，九巴一輛非載客巴士駛至西沙路／年華路／年豐路交界的迴旋處時，被一輛客貨車碰撞，巴士右邊車身損毀。事件中無人受傷，亦無九巴員工被捕，九巴服務未有受阻。九巴會配合警方調查。

西沙路今日（2月24日）發生交通意外，涉及一輛順豐客貨車及一 輛九巴。（讀者提供）