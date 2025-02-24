澳門車禍影片曝光｜私家車掟彎撞欄溜前衝斜巷　兩男奔前傳尖叫聲

澳門三巴仔橫街今午（24日）發生驚險車禍，一輛私家車拍戲期間，在三巴仔橫街失控衝落三層樓斜巷，撞傷12名演員，包括4名小童，傷者當中9人持雙程證。



車禍一刻片段曝光，可見肇事私家車高速「飄移」左轉時，失事猛撼行人路鐵欄，車尾泵把鬆脫、欄杆撞斷；尾隨另一輛白色私家車停下。肇事私家車繼而緩慢溜前，剷上行人路後，衝落三層樓斜巷。當時路旁至少有兩名男子監察，目睹車輛衝落斜巷後，兩人慌忙狂奔上前，其後片中傳出大量尖叫驚呼聲。



肇事私家車高速「飄移」左轉。（澳門交通現場 / Danny Chan 影片截圖）

3男9女傷者年齡介乎5歲至61歲，當中4人為小童；各人主要為挫傷、擦傷，全部人清醒被送到鏡湖醫院治理，情況穩定。其中兩名傷者為澳門居民、9人持往來港澳通行證（雙程證），餘下一人持新加坡護照。事件已通報澳門旅遊局。

澳門傳媒引述澳門治安警表示，劇組在拍攝前已向當局申請，事發時現場亦有封路。當時私家車由三巴仔橫街往紅窗門方向行駛，在路口失控，再衝落三層樓斜巷，導致多人受傷。有目擊者表示，私家車出事時車速很快，撞毀欄杆，發出巨響。

澳門三巴仔橫街有私家車失控，撞傷多人。（fb澳門交通現場/Kaka Sun）

治安警交代案情時表示，警方有封閉相關路段供劇組拍攝，私家車沿三巴仔橫街，駛近亞堅奴前地時，懷疑失控撞毀鐵欄後，衝落三層樓斜巷。當時有一批群眾演員在下方區域等候拍攝，其中12名演員受傷。

警方指，涉事62歲司機持雙證程，持有有效內地駕駛執照，今日入境澳門，可在澳門合法駕駛。他沒有受傷，酒精呼氣測試合格。警方會將涉事車輛吊離現場，運到交通事務局驗車中心進一步檢驗，並會循現場監控拍攝的經過、司機當時身體狀況、車輛規格是否符合法律規定等方向調查。

澳門三巴仔橫街有私家車失控，撞傷多人，事發後私家車停在一處斜路，周圍遺下被撞毀的雜物。（澳廣視圖片）

現場照片和影片可見，事發前涉事深色私家車車頭貼有攝錄機，在一條窄巷內被另一私家車從後追趕；意外後，涉事私家車停在狹窄斜路之中，有人員檢查車底，確保無人被困，有途人抱着幼童坐在附近路邊待援；私家車車身撞凹，車尾泵把鬆脫，周圍遺下被撞毀的雜物。

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澳門三巴仔橫街有私家車失控，撞傷多人，現場遺下玻璃碎片。（澳廣視截圖）