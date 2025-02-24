大角咀寵物公園老鼠藥｜康文署4日內3度報警　警拘72歲翁涉虐畜

大角咀聚魚道休憩花園寵物共享公園及附近一帶，接連發現大量懷疑老鼠藥，多次驚動警方到場，包括昨午（23日）一宗。康文署今日（24日）回覆查詢時表示，今個月中曾安排滅鼠服務承辦商，在上址花槽深處放置紅色藥丸；其後接連發現並非承辦商放置的藍色藥丸，4日內（20日至23日）曾3次報警。署方已在上址公園進行大清洗，並向警方提供閉路電視資料助查。



警方今晚表示，在2月1日至23日接獲康文署職員多次報案，指懷疑有人在旺角聚魚道一公園內放置老鼠藥餌。案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊接手跟進，經調查及翻查閉路電視片段後，人員昨晚（23日）晚上在旺角區拘捕一名72歲姓黃本地男子，涉嫌「殘酷對待動物」。他已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

昨日（23日）便衣警員到場調查事件。（王譯揚攝）

康文署表示，因應上址公園發現鼠蹤，署方曾安排滅鼠服務承辦商，於2月中在該場地滅鼠，包括於場內合適位置放置藥餌。為免一般寵物誤服，署方要求承辦商人員，將有關紅色顆粒狀藥餌，以膠袋包裹及放置於藥盒內，擺放於場內花槽深處懷疑有老鼠出沒的位置。

2月20日，園內發現藍色疑似藥物顆粒，經確認並非由署方承辦商放置後，場地的外判護衛員已於當天事發後向旺角警區報案。署方隨即於2月21日早上，在休憩花園進行大清洗。場地的外判護衛員其後在2月21日及2月23日巡邏時，再次發現藍色疑似藥物顆粒，已分別於該兩天事發後向旺角警區報案。此外，康文署已安排於2月22日及2月24日早上，在休憩花園進行大清洗。

康文署指，在2025年1月，已於該休憩花園安裝閉路電視 。就較早前發現有人於場內撒放藍色疑似藥物顆粒事件後，署方已向旺角警區報案，並向警方提供相關閉路電視資料協助調查。警方因應上述同類事件的發生，曾派員於2月23日傍晚，到聚魚道休憩花園作進一步調查。

署方嚴格執行康樂場地的防治蟲鼠工作。在有關滅鼠行動前，已在聚魚道休憩花園內加貼告示提醒公園使用人士及寵物主人，以避免接觸鼠餌和其寵物誤服有毒藥物，並教導清潔員及護衛員辨識場內老鼠藥餌的類型，如發現場地內有可疑藥物顆粒，必須立即通知本署職員以作跟進。同時，署方已要求駐場護衛員及安排場地職員加強巡視及提高警覺。如市民或寵物主人在署方轄下設施發現可疑物品，可聯絡該區的康樂事務辦事處或致電1823熱線跟進。

網上圖片顯示，上址公園自2023年起已經發生類似的投毒事件。翻查資料，自今年1月起，大角咀多處已有類似事件，除公園外，地點包括詩歌舞街、匯豐中心與海桃灣之間、港灣豪庭停車場外。

最近一宗發生於昨日（23日）下午約5時，公園地下再發現超過100粒懷疑老鼠藥丸。警方將案件暫列「殘酷對待動物」，由旺角警區刑事調查隊第8隊跟進。有市民如常放狗，表示知悉懷疑毒藥丸事件，唯有加多注意、拉實狗繩，以防愛犬不慎嗅到或進食。

昨日（23日）現場可見，地上有懷疑藍色老鼠藥丸。（王譯揚攝）

現場為大角咀聚魚道休憩花園寵物共享公園。（王譯揚攝）

▼2月21日聚魚道休憩花園寵物共享公園發現懷疑老鼠藥▼



網上相片可見，2月21日，大批藍色顆粒散落公園地面。疑為老鼠藥。（資料圖片）

2月21，公園內的老鼠藥被掃走。（資料圖片）