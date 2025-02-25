火炭奪命車禍｜死者與妻孫同住　依靠拐杖出入　住所距現場數十米

沙田昨晚（24日）發生致命車禍。一輛綠色專線小巴撞倒一名正在過路的82歲姓溫男子，溫男重創昏迷，送院不治。69歲小巴男司機涉嫌「毒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。《香港01》到現場附近了解，得知死者平常行動不便，需依靠拐杖出入。有站頭司機表示被捕司機已駕駛10多年，平日駕駛態度正常。另有司機指，事發地點為上斜位，若無人落車，司機多數會踩油前進。



嚴先生指，事發地點為上斜位，若無人落車，司機多數會踩油前進。（羅敏妍攝）

嚴先生以往沒有聽過其他同事釀成交通意外，「自己揸慣呢條線」。（羅敏妍攝）

意外現場與死者住所相距約數十米。據了解，死者與妻子及孫兒同住，平日行動不便，需依靠拐杖出入，夜晚較少外出。有附近住客表示平時小巴車速頗快。

早更司機嚴先生表示，夜更為下午2時半至下午11時30分，一更薪金約650元。以往沒有聽過其他同事釀成交通意外，「自己揸慣呢條線」。他又指，事發地點為上斜位，設有正常行人路過處，惟若無人落車，司機多數會「踩（油）住上」，估計死者突然走出來，司機不夠時間反應。

一輛小巴在火炭穗禾路與麗禾里交界撞傷一名男子，警員在場調查。（左朗星攝）

警方表示，正調查昨日（2月24日）在沙田發生的致命交通意外，意外中一名男子死亡。晚上6時45分，一名69歲男子李X誠駕駛一輛小巴，沿穗禾路西行，至近穗禾路及麗禾里交界對開一行人過路處時，撞倒正在過路的82歲姓溫男子。男途人頭部受傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，於晚上9時08分被證實死亡。

該名小巴司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-1346與調查人員聯絡。