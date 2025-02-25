涉賣BTS等名人航班資料賺千萬圜 居港航空公司女職員遭韓警拘捕
撰文：凌逸德
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一名香港的航空公司女員工，被指從2023年至去年，擅自獲取超過1,000項包括防彈少年團（BTS）等名人乘搭的航班資料，並出售圖利。
綜合多間韓國傳媒報道，該名居於香港的30餘歲中國籍女子涉嫌出售相關資料，獲利約1,000萬韓圜（折合逾5.4萬港元）。她已被捕，正現接受首爾地方警察廳網路調查部門調查。
於程式輸入名人姓名生日 取得乘搭航班資料
報道指，被捕女子在一個可搜尋世界各地航空公司航班資訊的程式，輸入名人的姓名和出生日期等資料後，便可取得他們乘搭的航班資料，包括座位編號。她透過此方法取得數十個名人的共約1,000項航班資料，轉售資料後賺取逾1,000萬韓元（折合逾54,000港元）。
該女子報稱起初是應熟人要求而查閱名人航班資料，其後開始出售資料圖利。據報她受查後，網上仍有名人的航班資料外泄，韓國警方正調查是否有其他人涉案。
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